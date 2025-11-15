Azért állunk ki, mert most ki kell állni a békéért, mondta Orbán Viktor Győrben

Európában háborús veszély van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök első háborúellenes gyűlésén. A kormányfő kijelentette, azért állnak ki a béke mellett, mert most ki kell állni, mivel Európa a háború küszöbén áll. Európa vezetői bele fognak tántorogni egy háborúba – vélekedett Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnököt Váczi Gerely újságíró kérdezte Győrben a háborúellenes gyűlésen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő tájékoztatott: vannak történelmi élményei Európának, hogy hogyan szokott háborúba kerülni. A mostani helyzet ezekhez hasonló. Arra a felvetésre, hogy kisajátítja-e a kormány a békét, a miniszterelnök azt mondta, ez a magyar társadalomfejlődés beteges alakulásának következménye. Amerikában az egyik pártot úgy hívják, hogy Demokrata Párt. A másik párt nem gondolja azt, hogy ki van rekesztve a demokráciából. Ez egy rossz társasjáték Orbán Viktor szerint.

A miniszterelnök az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokkal kapcsolatban kiemelte:

az az álláspont, amit a magyar kormány képvisel, a magyar emberek érdekein alapul, nem érdekli, hogy mi a többi ország álláspontja.

Nagy dolgokra vagyunk képesek

Orbán az ukrajnai korrupciós botránnyal kapcsolatban kiemelte, ezek a kérdések fontosak, ugyanakkor részletkérdések, a legfontosabb az Oroszország és az Ukrajna közti háború, és annak hatása Magyarországra, illetve a választókra.