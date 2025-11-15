Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától

A tárcavezető a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén felszólalva kiemelte, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, hazánk szomszédságában is lassan négy éve háború dúl, a déli határ pedig tíz éve az illegális bevándorlók ostroma alatt áll.
Mindemellett őrült ideológiák nyomása alatt is állunk, olyan igazságokat akarnak megkérdőjelezni, amelyek szinte az emberiséggel egyidősek, például, hogy az anya nő, az apa férfi
– fogalmazott.
Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen, s hogy ez a lassan négy éve tartó háború még tovább tartson és még tovább eszkalálódjon. És nem érdekli őket, hogy emberek ezrei, tízezrei halnak meg a frontvonalon, hogy emberek millióinak kell menekülni. Nem érdekli őket, hogy lassan egy egész ország dől romba. És nem érdekli őket az sem, hogy minden egyes nap, ami eltelik ezzel a háborúval, óriási kockázatot jelent mindannyiunk számára, a harmadik világháború kitörésének kockázatát
– sorolta.
Szégyentelenül öntik a pénzt és küldik a fegyvereket Ukrajnába, és mivel a fegyverraktárak kiürültek Európában, ezért ezeket a fegyvereket is meg kell venni, és ezeket a fegyvereket is az európai emberek pénzéből veszik meg, hogy aztán elküldjék őket az aranybudis háborús maffiának, amelynek a részéről a mai napig nem láttunk egyetlen elszámolást sem arról, hogy az európai emberek eurómilliárdjait mire költötték el
– folytatta. Majd azt is sérelmezte, hogy Ukrajnát minél előbb be akarják nyomni az Európai Unióba, amivel pedig a háborút, az ukrán maffiát és a silány minőségű gabonát is importálnák. Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy Brüsszel emellett migránsokkal akarja elárasztani egész Európát, miközben a kontinens nyugati felén jól láthatóan párhuzamos társadalmak épültek ki.
Szégyentelenül zajlik a népességcsere. […] És eközben a keresztény identitást leépítik, a tanárokat arra kényszerítik, hogy vegyék le a keresztet a nyakukból, és Brüsszelben papundekli dobozokból építenek gúlát a karácsonyfa helyett
– fogalmazott. Valamint a család fogalmának relativizálását is problémának nevezte.
Már az óvodában megpróbálják elmagyarázni a gyerekeknek, hogy kislány, te ugyan Tamara vagy, de majd ha felnőtt leszel, eldöntöd, hogy nem leszel-e Tamás
– mondta.