Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától

A tárcavezető a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén felszólalva kiemelte, hogy az emberiség napjainkban a válságok korában él, hazánk szomszédságában is lassan négy éve háború dúl, a déli határ pedig tíz éve az illegális bevándorlók ostroma alatt áll.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén szólalt fel Győrben Fotó: Magyar Nemzet

Mindemellett őrült ideológiák nyomása alatt is állunk, olyan igazságokat akarnak megkérdőjelezni, amelyek szinte az emberiséggel egyidősek, például, hogy az anya nő, az apa férfi

– fogalmazott.

Brüsszel azt akarja, hogy ez még rosszabb legyen, s hogy ez a lassan négy éve tartó háború még tovább tartson és még tovább eszkalálódjon. És nem érdekli őket, hogy emberek ezrei, tízezrei halnak meg a frontvonalon, hogy emberek millióinak kell menekülni. Nem érdekli őket, hogy lassan egy egész ország dől romba. És nem érdekli őket az sem, hogy minden egyes nap, ami eltelik ezzel a háborúval, óriási kockázatot jelent mindannyiunk számára, a harmadik világháború kitörésének kockázatát

– sorolta.

Szégyentelenül öntik a pénzt és küldik a fegyvereket Ukrajnába, és mivel a fegyverraktárak kiürültek Európában, ezért ezeket a fegyvereket is meg kell venni, és ezeket a fegyvereket is az európai emberek pénzéből veszik meg, hogy aztán elküldjék őket az aranybudis háborús maffiának, amelynek a részéről a mai napig nem láttunk egyetlen elszámolást sem arról, hogy az európai emberek eurómilliárdjait mire költötték el

– folytatta. Majd azt is sérelmezte, hogy Ukrajnát minél előbb be akarják nyomni az Európai Unióba, amivel pedig a háborút, az ukrán maffiát és a silány minőségű gabonát is importálnák. Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy Brüsszel emellett migránsokkal akarja elárasztani egész Európát, miközben a kontinens nyugati felén jól láthatóan párhuzamos társadalmak épültek ki.

Szégyentelenül zajlik a népességcsere. […] És eközben a keresztény identitást leépítik, a tanárokat arra kényszerítik, hogy vegyék le a keresztet a nyakukból, és Brüsszelben papundekli dobozokból építenek gúlát a karácsonyfa helyett

– fogalmazott. Valamint a család fogalmának relativizálását is problémának nevezte.

Már az óvodában megpróbálják elmagyarázni a gyerekeknek, hogy kislány, te ugyan Tamara vagy, de majd ha felnőtt leszel, eldöntöd, hogy nem leszel-e Tamás

– mondta.