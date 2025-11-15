Rendkívüli

Orbán Viktor: Európában háborús veszély van + videó

Orbán ViktorHáborúellenes Gyűlésdivatdiktátorrajz

Orbán Viktor elárulta, milyen érzés divatdiktátornak lenni + videó

A miniszterelnök Győrben, a háborúellenes nagygyűlés helyszínén fiataloknak válaszolta meg, számított-e rá, hogy a jegyzetes pulcsikat elkapkodják.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 15. 12:00
Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót arról, hogy megérkezett Győrbe, az első háborúellenes gyűlés helyszínére. 

A kormányfőt fiatalok fogadták, akik arról kérdezték, számított-e arra, hogy a jegyzetes pulcsikat elkapkodják, és divatdiktátor lesz? 

Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember

– válaszolt frappánsan Orbán Viktor. 

Mint megírtuk, elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott. Sokan már mindenféle tárgyakon látták volna szívesen a rajzot, amihez a kormányfő meg is adta az engedélyét.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
