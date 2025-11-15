Orbán Viktor elárulta, milyen érzés divatdiktátornak lenni + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót arról, hogy megérkezett Győrbe, az első háborúellenes gyűlés helyszínére.

A kormányfőt fiatalok fogadták, akik arról kérdezték, számított-e arra, hogy a jegyzetes pulcsikat elkapkodják, és divatdiktátor lesz?

Mindig az a legizgalmasabb dolog, amit nem egészen ért az ember

– válaszolt frappánsan Orbán Viktor.

Mint megírtuk, elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott. Sokan már mindenféle tárgyakon látták volna szívesen a rajzot, amihez a kormányfő meg is adta az engedélyét.

