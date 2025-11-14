Jónak lenni jóOrbán Viktorpulóver

Orbán Viktor olyan szállítmányt kapott, amit most már bárki megszerezhet

A „firkás” pulóverekből származó bevétel egészét a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány kapja meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14.
„Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a DPK webshopjában ” – írta Orbán Viktor a közöségi oldalán megosztott fotóhoz, amin a kezében tartja az ATV-s interjú alatt készült szokatlan jegyzetével díszített pulóverét. A miniszterelnök megjegyezte azt is, a ruhákból befolyt összes bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy a Jónak lenni jó! kampány keretében.

Mint megírtuk, elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott. Sokan már mindenféle tárgyakon látták volna szívesen a rajzot, amihez a kormányfő meg is adta az engedélyét. 

Borítókép: Orbán Viktor megkapta a „firkás” pulóverét (Forrás: Facebook)


