Kiderült az igazság: ezért nyomják kétségbeesve Brüsszelből a Tisza Pártot + videó

„Nahát, a napokban az Amerikai út kapcsán a dicséretével még engem is megtisztelő tiszás szakértőre újabb őszinteségi roham tört rá, amolyan Tarr Zoltán-os módon” – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Szánthó Miklós.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója által idézett szakértő egyébként Ruff Bálint, akire a Partizán műsorában tört rá az őszinteségi roham, és amelyről lapunk is beszámolt nemrég.
Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt
– fogalmazott a Tisza Párt kedvenc szakértője. Szánthó Miklós szerint az, hogy tervezgetik mit csinálhatnak a választások után, az rosszabb mint Gyurcsány. Vagy éppen ugyanaz.
A jelenetről Kocsis Máté is posztolt Facebook-oldalán, visszaidézve a Tisza Párt politikusainak elszólásait is. A Fidesz frakcióvezetője azt írta: kész átverés-show.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint nem véletlenül várják már epekedve a brüsszeli bürokraták, hogy jöjjön a Tisza, és Ukrajna szabad utat kaphasson az Európai Unióba, amivel háborúba sodornák és tönkretennék Magyarországot.
Nem az első elszólás a Tisza Pártnál
Mint korábban beszámoltunk róla: Ruff Bálint, a Tisza kedvenc politológusa már nem először rántotta le a leplet Magyar Péterékről. De nem ő volt az első, aki a Tisza Pártban, vagy a hozzájuk köthető holdudvarban arról beszélt, hogy hallgassanak a választásokig, utána pedig mindent lehet. A párt kiszivárgott valódi adópolitikai terveiről is megpróbáltak hallgatni, de végül Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon
elszólták magukat és kiderült, nem csak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.
Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.
Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról.
Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.