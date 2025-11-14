Tisza PártRuff BálintMagyar Péter

Kiderült az igazság: ezért nyomják kétségbeesve Brüsszelből a Tisza Pártot + videó

Újabb őszinteségi roham söpört végig a Tisza Párt háza táján – ezúttal Ruff Bálinton, aki a Partizán műsorában mondta ki: a választásokig inkább hallgatni kellene Ukrajna támogatásának ügyében, mert az kampányban nem jönne jól. Szánthó Miklós szerint ez a hozzáállás már a Gyurcsány-korszakot idézi. Kocsis Máté is reagált, átverés-show-nak nevezve a Tisza politikusainak sorozatos elszólásait. Ezekből kiderült: a párt a voksolás után teljesen más terveket hajtana végre, mint amit ma állít. Hidvéghi Balázs szerint nem véletlenül várják már epekedve a brüsszeli bürokraták, hogy jöjjön a Tisza.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 17:57
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nahát, a napokban az Amerikai út kapcsán a dicséretével még engem is megtisztelő tiszás szakértőre újabb őszinteségi roham tört rá, amolyan Tarr Zoltán-os módon” – hívta fel a figyelmet Facebook-videójában Szánthó Miklós

Magyar Péteréknek a választások után kell megszorításokról beszélniük Ruff Bálint, a Tisza kedvenc szakértője szerint (Fotó: Képernyőfotó/Youtube)
Magyar Péteréknek a választások után kell megszorításokról beszélniük Ruff Bálint, a Tisza kedvenc szakértője szerint (Fotó: Képernyőfotó/YouTube)

Az Alapjogokért Központ főigazgatója által idézett szakértő egyébként Ruff Bálint, akire a Partizán műsorában tört rá az őszinteségi roham, és amelyről lapunk is beszámolt nemrég.

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt

– fogalmazott a Tisza Párt kedvenc szakértője. Szánthó Miklós szerint az, hogy tervezgetik mit csinálhatnak a választások után, az rosszabb mint Gyurcsány. Vagy éppen ugyanaz.

A jelenetről Kocsis Máté is posztolt Facebook-oldalán, visszaidézve a Tisza Párt politikusainak elszólásait is. A Fidesz frakcióvezetője azt írta: kész átverés-show.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint nem véletlenül várják már epekedve a brüsszeli bürokraták, hogy jöjjön a Tisza, és Ukrajna szabad utat kaphasson az Európai Unióba, amivel háborúba sodornák és tönkretennék Magyarországot.

 

Nem az első elszólás a Tisza Pártnál

Mint korábban beszámoltunk róla: Ruff Bálint, a Tisza kedvenc politológusa már nem először rántotta le a leplet Magyar Péterékről. De nem ő volt az első, aki a Tisza Pártban, vagy a hozzájuk köthető holdudvarban arról beszélt, hogy hallgassanak a választásokig, utána pedig mindent lehet. A párt kiszivárgott valódi adópolitikai terveiről is megpróbáltak hallgatni, de végül Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon 

elszólták magukat és kiderült, nem csak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról.

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.