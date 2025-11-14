Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Ruff Bálint szerint a választások miatt titkolniuk kell kiállásukat Ukrajna mellett.

Erős Hunor
2025. 11. 14. 14:36
Ruff Bálint
Forrás: Képernyőfotó
– Mi aztán kiállunk Ukrajnáért ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt – szólta el magát Ruff Bálint a Partizán műsorában. A Tisza kedvenc politológusa már nem először rántja le a leplet Magyar Péterékről. 

Ruff Bálint elszólásaival mindenkinek megmutatja, mit is képvisel a Tisza valójában (Forrás: Képernyőfotó)

A szakértő a műsorban elmondta, hogy ők kiállnak Ukrajna és a pride mellett is, sőt elmondása szerint még aláírásgyűjtést is tartanak majd ezekben és az ezekhez hasonló ügyekben.

Magyar Péter embere sokadszorra hangsúlyozta, hogy minderről nem most kéne beszélni, előbb választást kell nyerni.

Ruff Bálint egy korábbi adásban is azt hangsúlyozta, meg kellene tanulniuk, hogy lehet a kevesebb néha több, és nem kell mindig elmondania minden gondolatát. 

A Magyar Péter mellett álló politológus ezután egyértelműsítette, hogy ha az érdekek úgy kívánják, akkor lehet, hogy megéri elhallgatni bizonyos dolgokat.

Jelenleg pedig egy érdek hajtja őket, hogy leváltsák a Fideszt, és az eddigiek alapján a Tisza Pártban és a párt körül felsorakozók szerint ezt úgy lehet elérni, ha titkolóznak a magyarok előtt.

A Tisza Párt házi politológusa már többször is kifejtette ezt a véleményét.

Minden közszereplőnek, beleértve magunkat is, bölcsességet kell magában keresnie, hogy néha befoghatná a száját

– fogalmazott Magyar Péterék kedvenc politológusa.

De nem ő volt az első, aki a Tisza Pártban, vagy a hozzájuk köthető holdudvarban arról beszélt, hogy hallgassanak a választásokig, utána pedig mindent lehet. A párt kiszivárgott valódi adópolitikai terveiről is megpróbáltak hallgatni, de végül Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt szakértője egy tiszás fórumon 

elszólták magukat és kiderült, nem csak az, hogy ők a progresszív Tisza-adót részesítenék előnyben, de az is, hogy hallgatniuk kell bizonyos dolgokról a választásokig, különben megbuknak.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról.

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Borítókép: Ruff Bálint (Fotó: Képernyőfelvétel)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

