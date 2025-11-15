Menczer TamásTisza PártHáborúellenes Gyűlésháborúellenes kiállítás

Menczer Tamás helyretette Magyar Péter lakájmédiáját + videó

Magyar Péter lakájmédiája, a Kontroll provokáló kérdésekkel állt Menczer Tamás elé. A Fidesz kommunikációs igazgatója próbált értelmes párbeszédet folytatni, ám a videóból kiderül, hogy ez nem sikerült.

Forrás: Facebook2025. 11. 15. 15:59
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Hatcosok Klubja zánkai edzőtáborában nyilatkozik a sajtónak Forrás: Facebook/Menczer Tamás
Menczer Tamás közösségi oldalára feltett videójából kiderül, hogy a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyar Péter és a Tisza Párt médiájának is nyilatkozott a győri háborúellenes gyűlés előtt.

Dpk Győr
A Kontroll stábjának adott interjút Menczer Tamás Fotó: Mirkó István

– Mekkora lépést tudnak tenni a béke felé itt, Győrben? Várható-e az, hogy Lavrov vagy Putyin bejelentkezik egy konferenciahívás keretében a mai napon? – tette fel a kérdést a Kontoll riportere Menczer Tamásnak.

Értem a kérdésében megfogalmazott ostoba állítást, de nem várható

– mondta Menczer, aki arra is rámutatott: nagy lépést tudunk tenni a béke felé. Ezt segíti minden részt vevő ember, minden rendezvény, minden aláírás a háború ellen. 

– Látom, ön Magyar Péter médiáját képviseli. Tisztelettel köszöntöm, örömmel állok rendelkezésre – tette hozzá. Azt is kifejtette: nagy jelentősége van a háborúellenes aláírásgyűjtésnek.

Azért van jelentősége az ilyen rendezvényeknek, mert ezeket a csatákat Orbán Viktor vívja a háborúpárti vezetőkkel békepárti, háborúellenes vezetőként Brüsszelben.

Úgy vélte, hogy minden aláírás megerősíti a magyar miniszterelnököt abban, hogy ezeket a csatákat megvívja, hogy azt lássák Brüsszelben,  ő nem „csak” a magyar kormányt képviseli. 

– Ilyen politikai stabilitás, mint amilyen nálunk van, sehol máshol nincs – hangsúlyozta Menczer. 

– Észak-Koreában azért van még – provokálta Menczert a Tisza Párt házimédiájának riportere.  

–  Nézze, vagy tudunk egymással értelmesen beszélgetni, vagy fölöslegesen csináljuk – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

