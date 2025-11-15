Digitális Polgári KörminiszterelnökOrbán ViktorGyőrmigráció

A háború megöl, a migráció megváltoztat – jelentette ki a kormányfő Győrben

A migráció ellen védekezni kell.

2025. 11. 15. 15:22
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Ebből nem lehet kimaradni, itt védekezni kell – mondta a migrációról Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök első háborúellenes gyűlésén Győrben. A kormányfő szerint ebben a modern világban annál nagyobb dolog nem történhet az emberrel, mint hogy magyarnak születik.

Aki nem beszélt magyarul, az nem tudja, miből marad ki

– jelentette ki Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Szerinte ilyen fantasztikus nyelv nincs még egy. „Ebből megalkottak egy világirodalmat. Idegenekkel körülvéve, idegenként létezünk itt, csak olyanok vesznek körül, akik nem a rokonaink. A magyar egy törzsi származású nép.” A kormányfő úgy véli, mi nem magunkat látjuk a világegyetemben, hanem egy folyamatot, amelynek a részei vagyunk. Nem minden nemzet gondolkodik így. Amikor egy nyugati kimondja, hogy nemzet, az nem feltétlenül azt jelenti az ő nyelvében, mint a miénkben.

Orbán Viktor szerint Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a háború és a migráció.

„A háborúból ki kell maradni, a migráció ellen pedig meg kell magunkat védeni, mert a háború megöl, a migráció pedig megváltoztat bennünket. Nem leszünk többé magyarok. Vagy lehet, hogy így fogják hívni, de az már nem lesz az.” Orbán Viktor egyetlen olyan országot sem lát Európában , amely beengedte a migránsokat és boldogabb tőle. Mint mondta, szerinte a homogenitás érték, és nem kell feladni. Brüsszel ezt hátránynak gondolja, ezért cseréli ki a lakosságot.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

