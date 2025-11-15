Plakátkampány indul: fontos, hogy mindenkihez eljusson, mire készül Magyar Péter pártja

Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom annak érdekében, hogy minden magyarhoz eljusson, mi a Tisza Párt terve – jelentette be Lajkó Fanni, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja sajtótájékoztatón szombaton, Győrben, ahol ma tartják az első háborúellenes nagygyűlést.

Állítása szerint minden bizonyíték világosan mutatja: Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak, hogy együtt támogassák a háborút.

Ursula von der Leyen többször és világosan egyértelművé tette, hogy több pénzt és több fegyvert kell küzdeni Ukrajnába. Von der Leyen számára az ukrán háború Európa háborúja is, ezért szerinte nekünk, magyaroknak is bele kell szállnunk ebbe a konfliktusba, amihez konkrét tervei vannak. Az EU-tagállamoknak öt évet adott arra, hogy felkészüljenek erre a háborúra

– mondta.

Szó szerint hadba akarja állítani Magyarországot, a Tisza Párt pedig kiszolgálja ezt a brüsszeli háborús parancsot és ezt a tiszás EP-képviselők még büszkén is hirdetik ukrán zászlós pólókban

– mondta Lajkó Fanni.

Emlékeztetett arra is: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt hadügyért felelős politikusa világossá tette, hogy visszahozná a sorkatonaságot.