Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

Nemzeti Ellenállás MozgalomRuszin-Szendi RomuluszTisza PártháborúZelenszkijplakátkampányMagyar Péter

Plakátkampány indul: fontos, hogy mindenkihez eljusson, mire készül Magyar Péter pártja

Ursula von der Leyen hadba akarja állítani Magyarországot, a Tisza Párt pedig kiszolgálja ezt a brüsszeli háborús parancsot, emlékeztet Lajkó Fanni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 15. 10:26
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Plakátkampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom annak érdekében, hogy minden magyarhoz eljusson, mi a Tisza Párt terve – jelentette be Lajkó Fanni, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja sajtótájékoztatón szombaton, Győrben, ahol ma tartják az első háborúellenes nagygyűlést.

Állítása szerint minden bizonyíték világosan mutatja: Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak, hogy együtt támogassák a háborút.

Ursula von der Leyen többször és világosan egyértelművé tette, hogy több pénzt és több fegyvert kell küzdeni Ukrajnába. Von der Leyen számára az ukrán háború Európa háborúja is, ezért szerinte nekünk, magyaroknak is bele kell szállnunk ebbe a konfliktusba, amihez konkrét tervei vannak. Az EU-tagállamoknak öt évet adott arra, hogy felkészüljenek erre a háborúra

– mondta.

Szó szerint hadba akarja állítani Magyarországot, a Tisza Párt pedig kiszolgálja ezt a brüsszeli háborús parancsot és ezt a tiszás EP-képviselők még büszkén is hirdetik ukrán zászlós pólókban

– mondta Lajkó Fanni.

Emlékeztetett arra is: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt hadügyért felelős politikusa világossá tette, hogy visszahozná a sorkatonaságot. 

„Egy jövőképet is felvázolt a fiatalok számára, azt mondta, hogy ha kell, akkor azonnal berántanak mindenkit, ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva” – mutatott rá.

Mi ebből a háborús jövőből nem kérünk

– jelentette ki Lajkó Fanni.

Beszélt arról is, hogy 

a brüsszeli politikusok már kiköltöztek, már tönkretették az európai gazdaságot, és irdatlan mennyiségű pénzt küldtek Ukrajnába,

amit azzal szeretnének pótolni, hogy Európa-szerte adóemeléseket hajtanak végre. Az európaiakkal szeretnék megfizettetni az ő háborús politikájuknak az árát, amihez Magyarországon a Tisza Pártot találták meg, amely végrehajtaná a brüsszeli adóemeléseket – mondta.

Lajkó Fanni felháborítónak nevezte, hogy 

ma már tudjuk, hogy ezek a pénzek most már Zelenszkij üzlettársainak és barátainak a zsebeiben landolnak. Most egy óriási korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, és már több kormánytag is lemondott

– emlékeztetett.

Hangsúlyozta, hogy a magyarok nem szeretnének sem a háborúhoz csatlakozni, sem a háború árát megfizetni, ezért fontos, hogy minden magyarhoz eljusson: 

„Zelenszkij, Ursula von der Leyen, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz összefogtak, hogy együtt támogassák a háborút”

A plakátkampány a következő héten a közösségi médiában is elindul, emellett szombaton mobil plakátokat helyeznek el Magyar Péter győri tüntetése mellett – mondta Lajkó Fanni.

Borítókép: A Nemzeti Ellenállás Mozgalom reklámautója Győrben a plakátkampányt bejelentő sajtótájékoztató napján 2025. november 15-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


