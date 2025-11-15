Győr – A háborúellenes gyűlés első állomása

„ 11:00-kor kezdünk! Kövessétek élőben az első háborúellenes gyűlést itt, a Facebookon!” – írta legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy képgalériát is közzétett arról, hogy a helyszínen már minden készen áll az első háborúellenes gyűlés megtartására.

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben.

A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető lesz élőben, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Ott lesz még a rendezvényen

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és

Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is



Borítókép: Minden készen áll Győrben (Forrás: Facebook)