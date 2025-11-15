Rendkívüli

Orvosokat, tudósokat ígért Magyar Péter, de helyettük a Paraszt TV nyilvános wc-ket videózó önjelölt sztárja jött

Győr – A háborúellenes gyűlés első állomása

Az is követheti a történéseket, aki nem tud a helyszínen jelen lenni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 9:38
Minden készen áll Győrben (Forrás: Facebook)
11:00-kor kezdünk! Kövessétek élőben az első háborúellenes gyűlést itt, a Facebookon!” – írta legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy képgalériát is közzétett arról, hogy a helyszínen már minden készen áll az első háborúellenes gyűlés megtartására.

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben

A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető lesz élőben, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Ott lesz még a rendezvényen

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is  
     

Borítókép: Minden készen áll Győrben (Forrás: Facebook)

 

Orbán Viktor: Míg Európa a háború felé sodródik, Magyarország a békét és a családokat építi

