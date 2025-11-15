Győr – A háborúellenes gyűlés első állomása

„ 11:00-kor kezdünk! Kövessétek élőben az első háborúellenes gyűlést itt, a Facebookon!” – írta legfrissebb bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök egy képgalériát is közzétett arról, hogy a helyszínen már minden készen áll az első háborúellenes gyűlés megtartására.
Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben.
A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés. A rendezvény online és a Hír TV-n is követhető lesz élőben, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.
A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Ott lesz még a rendezvényen
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
- Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
- Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is
Borítókép: Minden készen áll Győrben (Forrás: Facebook)