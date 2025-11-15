Orbán Viktorbékeminiszterelnökgyőr

Orbán Viktor: Míg Európa a háború felé sodródik, Magyarország a békét és a családokat építi

A háborús pszichózisban vergődő Brüsszel és a szuverén Magyarország prioritásait szembesítette Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 7:43
Forrás: OV Facebook
Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggeli Facebook-üzenetében – amely a délelőtti, győri első háborúellenes gyűlés üzenetét rögzíti – látleletet adott a kontinens jelenlegi helyzetéről, majd szembeállította azt a magyar kormány család- és nemzetépítő intézkedéseivel. A kormányfő szavai szerint „a különbséget zongorázni lehet”.


Európa és a háborús spirál


A miniszterelnök bejegyzése borús képet fest az európai folyamatokról, hangsúlyozva a háború eszkalációjának veszélyeit. Emlékeztetett rá: „Az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét.” 

A háborús pszichózis már a nyugati országokat is eléri

– írta, utalva a német sorkatonaság bevezetésére.

Különösen élesen kritizálta Brüsszelt, amely szerinte újabb és újabb szankciókkal dobálózik, sőt, „einstandolná az oroszok európai vagyonát.” A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajnában „háborús maffiahálózat dézsmálja az európai támogatásokat.” Ez a nyugati beavatkozási és szankciós politika, valamint a háborús korrupció jelenti a fő veszélyt a kontinens számára.


Nemzeti építkezés idehaza


Ezzel szemben Orbán Viktor a nemzeti szuverenitás útján járó Magyarország eredményeit sorolta fel, világossá téve, hogy itthon a fókusz a béke megőrzésén és a polgári jólét növelésén van.

Magyarországon eközben megdupláztuk a nevelőszülők járandóságát, döntöttünk a 14. havi nyugdíjról, adómentessé tesszük a három- és kétgyermekes anyákat, elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési kedvezményét, és gőzerővel dolgozunk egy KKV-támogatási programon.

Ezek az intézkedések nem a háború finanszírozását, hanem a magyar családok, nyugdíjasok és vállalkozások megerősítését szolgálják.
A miniszterelnök leszögezte, a háború itt van a szomszédunkban, és ha a magyarok nem vigyáznak, elér minket is: 

Ha nem figyelünk, Magyarországot is maga alá gyűri a brüsszeli háborús terv

 – figyelmeztetett a kormányfő. Ezzel összefüggésben bírálta azokat a hazai politikai erőket, amelyek mindenben kiállnak Ukrajna mellett.

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Mint ismeretes, 

az első háborúellenes gyűlésre Győrben kerül sor, ahol Orbán Viktor mellett mások is felszólalnak a béke fontossága mellett, 

hogy „meg tudjuk magunkat erősíteni lelkileg, politikailag és szellemileg, hogy készen álljunk a jövő évi megmérettetésre,” ahogy azt korábban az országjárás szervezői is jelezték.
A miniszterelnök bejegyzése a délelőtti eseményre invitáló felhívással zárult: „Na, ezért tartunk ma háborúellenes gyűlést. Aki békét akar, velünk tart. Találkozzunk Győrben!”


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

