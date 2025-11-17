hagyománykarácsonybabona

Karácsonyi babonák a világban – vigyázat, működnek!

A hiedelmek több országban is szerves részét képezik a karácsonynak. Bemutatunk néhány nagyon különleges szokást a világ különböző tájairól.

Magyar Nemzet
Forrás: beol.hu2025. 11. 17. 22:31
Szép lassan közeledik az év vége és jön az ünnepi időszak, amikor a világ számos pontja díszbe öltözik. Sok helyen találkozni azonban meglepő karácsonyi szokásokkal és babonákkal. A beol.hu ezekből gyűjtött össze néhányat.

Dresden,Germany-December 19th 2014:Crowded Christmas market and beautifully decorated kiosks against cobalt blue sky in Dresden city at Christmastime
Karácsonyi hangulat Drezdában (Forrás: Shutterstock)

Karácsonyi szokások: görkorcsolya és botozás

A világ karácsonyi szokásai között akadnak igazán meghökkentőek is. Katalóniában a fa alá nem ajándék kerül, hanem egy „kakiló farönk” (Caga Tió), amelyet etetnek, és szenteste a gyerekek karácsonyi énekeket énekelve botokkal jól megcsapkodják, hogy kiürüljenek az apró ajándékok. 

Dél-Amerikában, például Venezuelában, karácsony reggelén sokan görkorcsolyázva indulnak a misére. Az utcákat lezárják, és az ünnep lendülete így már napkeltétől érezhető.

Karácsonyi babonák a világ minden pontjáról

A karácsonyi babonák szerves részét képezik a karácsonyi szokásoknak több országban is: 

  • Csehországban például szerelmi jóslásokkal múlatják az estét. A hajadon nők háttal a bejárati ajtóhoz állnak, majd a válluk felett az ajtó felé hajítják a cipőjüket. Ha a cipő orral az ajtó felé mutat, az azt jelenti, hogy a lány a következő évben férjhez megy. 
  • Franciaország egyes régióiban hagyomány az asztalnál a pénztárca csattogtatása, ami a babona szerint bőséget és jólétet hoz majd az új évben. 
  • Spanyolországban fontos része az ünnepi hagyományoknak a karácsonyi lottósorsolás (Lotería de Navidad), melynek fődíja hatalmas pénzösszeg, spanyolul El Gordo. A tévében élőben közvetített sorsolást általában együtt izgulja végig a család.
  • A skandináv országok karácsonyi szokásai a legkülönlegesebbek közé tartoznak, és rendkívül szerteágazóak. Az ajándékhozó személye is eltérő. Míg a finnekhez a klasszikus értelemben vett, igazi Mikulás (Joulupukki) érkezik, addig Izlandon a feladat 13 felé oszlik: szép sorban 13 mitikus lény látogatja a gyerekeket december 12-től 24-ig. Norvégia és Dánia pedig a legendás segítő és gondoskodó nisse vagy tomte elnevezésű, kis manófigurákkal ünnepel.

Meglepő karácsonyi fogásokkal találkozhatunk a világ különböző pontjain, ezekről ide kattintva olvashat bővebben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shuttertock)


