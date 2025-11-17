madaraktélmagvak

Hogyan csalogassuk kertünkbe a madarakat télen?

Sok madárfaj tölti itthon a telet, de a hideg idő miatt kevesebb táplálékot találnak. Néhány tipp azoknak, akik szívesen nézik az ablakukból a kertjükbe, ablakpárkányukra szálló, falatozó madarakat.

Forrás: baon.hu2025. 11. 17. 20:44
Ha szeretnénk a kertünkben etetni a madarakat télen, nem árt néhány alapvető szabályt betartani. Fontos, hogy olyan helyre helyezzük ki az ételt, ahol egészen biztos, hogy nem bántja őket sem kutya, sem macska. Szintén fontos, hogy legyen a közelben fa vagy bokor, ahová, ha megijednek, el tudnak menekülni. Sokan nem gondolnak erre, de a hideg időben korlátozódhat a madarak vízhez jutása is, ezért fontos, hogy a madáretetőhöz közel madáritatót is elhelyezzünk – írja a baon.hu. 

Wooden bird feeder in the form of a house on an winter garden. Behavior of birds at feeder with seeds. There are tits in feeder. Birds at the feeder
A madarak téli etetésénél nem árt néhány szabályt betartani (Forrás: Shutterstock)

Mit tegyünk a madáretetőbe? 

A téli etetőkben használható madáreleségek nagyjából három csoportra oszthatóak: magvakra, gyümölcsökre és állati zsiradékokra. A legjobb, ha ezeket együtt kínáljuk.

Sokak fejében él a gondolat, hogy „ha egyszer elkezdjük etetni a madarakat, már nem szabad abbahagyni, mert bajba kerülnek”. Szerencsére ez azért nincs így. 

Ha a madarak azt érzik, hogy fogy az eleség, egyszerűen továbbrepülnek. Nem kerülnek veszélybe akkor sem, ha valamiért nem tudjuk időben újratölteni az etetőt. Sőt, valójában az etetés sem kötelező.

A madarak tudják, hogyan éljék túl a telet

Az itt telelő és hozzánk érkező madárfajok alapvetően emberi segítség nélkül is képesek átvészelni a telet. Azért maradnak, vagy azért érkeznek ide, mert nálunk ősszel és télen is bőven találnak táplálékot. Ha pedig valami miatt – például nagy hó vagy a természetes táplálék elfogyása miatt – ez megváltozik, egyszerűen új területre költöznek.

A teljes cikket itt olvashatja el.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


