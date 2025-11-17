Canal GrandeVelenceMimmodelfin

Mimmo, a velencei delfin nem akar költözni

A hím delfin október óta a Canal Grande csatornájában él, ahol bőven akad tápláléka, nem fél a hajóforgalomtól sem, ezért hiába próbálták kiterelni a nyílt tengerre, nem hajlandó távozni.

Forrás: MTI2025. 11. 17. 19:59
A több mint egy hónapja a velencei lagunában úszkáló delfint megpróbálták a nyílt tengerre terelni, de néhány óra múlva visszatért a Canal Grandéra. A következő napokban ismét megkísérlik biztonságosabb vizekre vinni.

The dolphin nicknamed 'Mimmo' by the Venetians swims in Venice Lagoon on November 14, 2025. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)
Mimmo jól érzi magát a lagúnában (Fotó: AFP/Andrea Pattaro)

A lagúnák városába költözött delfin híre bejárta a világot, és az is elterjedt, hogy a helyiek Mimmo névre keresztelték el.

A velencei kikötőkapitányság koordinálásával a helyi parti őrség, a tűzoltóság, a pénzügyőrség, a rendőrség és a polgári védelem vízi járművei vasárnap együttes akcióval megpróbálták Mimmót kiterelni a Canal Grande csatornájáról: hajókra felszerelt szonárral, vagyis hanghullámokat alkalmazó berendezéssel először a Biennaléról ismert sziget előtti mélyebb vizekre csalogatták, és azt remélték, hogy onnan továbbúszik a nyílt tengerre.

Mimmo a Biennale magasságában néhányszor kiugrott a vízből, majd nyoma veszett, úgy tűnt, hogy távozott a városból. Hat óra elteltével azonban ismét megjelent a szigetek között.

A padovai egyetemen működő, a vészhelyzetbe került cetfajtákat segítő gyorsbeavatkozási csapat (Cert) szerint Mimmónak minél előbb el kell hagynia a városi vizeket. A legutolsó felvételek azt mutatják, hogy az állat felső uszonya sérült.

A következő napokban ismét megpróbálják elcsalogatni.

Mimmo júniusban érkezett meg Chioggiába, utána pedig továbbúszott egészen Velencéig, ahol október első hetében jelent meg, és azóta a velencei városi csatornákban él. 

A hím delfin jó egészségnek örvend, közel 200 kilogramm súlyú, és 180 centiméter hosszú.

Guido Pietrolungo, a Cert kutatója szerint Mimmo azért választotta a Canal Grandét, mivel az utóbbi időben a velencei csatorna hőmérséklete és sótartalma ugyanakkora, mint az Adriai-tengeré, ráadásul a velencei vizek tele vannak hallal, tehát a kellemes vizekben bőven akad tápláléka.

Mimmo szemmel láthatóan nem fél a körülötte zajló hajóforgalomtól: a velencei taxisok jelzik mindenkinek, hogy éppen hol tartózkodik, nehogy valamelyik hajó túl közel haladjon el mellette. Mindenkit arra kértek, ne hajtson túl gyorsan a csatornákon, és ha Mimmo kiugrik a vízből, legalább ötvenméteres távolságot hagyjanak neki, hogy biztonságban lehessen.

A város betiltotta a „delfinturizmust”: Mimmót nem szabad megközelíteni szelfikért, nem szabad dudálni, kiabálni neki, és tilos ételt dobni, ahogy labdázni sem szabad vele.

Az állatvédők szerint a delfint el kell költöztetni, nem maradhat városi, forgalmas környezetben, ahol folyamatosan veszély fenyegeti.

Az Euronews olasz nyelvű hírportáljának Laura Pintora etológus, a WWF tengerifauna-szakértője hétfőn elmondta: nem elegendő, hogy a hajók biztonsági távolságot tartanak be. Pintora szerint ennél sokkal többre van szükség, egyértelmű szabályokra, állandó ellenőrzésre, mivel a delfin nem háziállat, és nem állatkerttől van szó. „Mimmo mint élőlény tiszteletet és védelmet érdemel” – jelentette ki.

Olaszországban nem ritka, hogy delfinek költöznek be kikötőkbe, csatornákba, városi tengeri környezetbe. Idén májusban a római Tevere-folyó torkolatához szokott oda egy delfin, egy másik pedig szeptemberben a trieszti kikötő hajói között telepedett le.

Borítókép: A velenceiek által Mimmónak elnevezett delfin nem akar elköltözni a csatornából (Fotó: AFP/Andrea Pattaro)


Fontos híreink

