nővérekEllen Kessleröngyilkosság

Elhunyt a híres ikerpár – asszisztált öngyilkossággal vetettek véget életüknek

Elhunyt 89 évesen Alice és Ellen Kessler, az énekes, táncos és színész ikerpár, akik Kessler nővérekként váltak híressé Európában és az Egyesült Államokban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 17. 19:12
A Kessler ikrek, Alice (balra) és Ellen Kessler, 2022-ben Forrás: DPA
A Bild című német lap információi szerint a Kessler testvérpár asszisztált öngyilkossággal vetett véget életének a München melletti Grünwald településen található otthonukban. A rendőrséget halálukat követően értesítették, a hatóságok kizárták az idegenkezűséget.

Kessler
A híres duó, Alice és Ellen Kessler egy tévéműsor szereplésen az 1970-es években (Forrás: United Archives)

Alice és Ellen Kessler 1936. augusztus 20-án született a szászországi Nerchau városában. Az egypetéjű ikrek a legsikeresebb német előadóművészek közé tartoztak, több mint 60 évet töltöttek a színpadon, többek között Frank Sinatra, Fred Astaire és Harry Belafonte társaságában.

Németország mellett különösen az Egyesült Államokban, Franciaországban és Olaszországban voltak népszerűek. Az 1960-as évek elején Olaszországba költöztek és csak 1986-tól éltek ismét Németországban. Nyolcvanéves korukban is szerepeltek még a színpadon: Udo Jürgens Ich war noch niemals in New York (Még soha nem jártam New Yorkban) című darabjában léptek fel.

 

