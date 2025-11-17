Elhunyt a híres ikerpár – asszisztált öngyilkossággal vetettek véget életüknek

A Bild című német lap információi szerint a Kessler testvérpár asszisztált öngyilkossággal vetett véget életének a München melletti Grünwald településen található otthonukban. A rendőrséget halálukat követően értesítették, a hatóságok kizárták az idegenkezűséget.

A híres duó, Alice és Ellen Kessler egy tévéműsor szereplésen az 1970-es években (Forrás: United Archives)

Alice és Ellen Kessler 1936. augusztus 20-án született a szászországi Nerchau városában. Az egypetéjű ikrek a legsikeresebb német előadóművészek közé tartoztak, több mint 60 évet töltöttek a színpadon, többek között Frank Sinatra, Fred Astaire és Harry Belafonte társaságában.

Németország mellett különösen az Egyesült Államokban, Franciaországban és Olaszországban voltak népszerűek. Az 1960-as évek elején Olaszországba költöztek és csak 1986-tól éltek ismét Németországban. Nyolcvanéves korukban is szerepeltek még a színpadon: Udo Jürgens Ich war noch niemals in New York (Még soha nem jártam New Yorkban) című darabjában léptek fel.