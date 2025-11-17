vbLiverpoolNémetországCody GakpoHollandiaFlorian Wirtz

Ha nem a Liverpool mezét viseli, Wirtz vezérként vezeti győzelemre csapatát

A hétfői nap sem múlt el meglepetés nélkül, míg a nagyok simán vették az urolsó akadályt. Újabb európai csoportokban zárultak le a vb-selejtezők, és ezúttal a Liverpool klasszisai is kitettek magukért. Florian Wirtz gólpasszaival vezette győzelemre németeket, Gakpo góljára és gólpasszára is szükség volt a holland sikerhez.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 23:20
Wirtz vezetésével remekeltek a németek a szlovákok elleni csoportdöntőn Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
Hétfőn újabb csoportokban fejeződtek be a küzdelmek, és újabb három csapat jutott ki egyenes ágon a 2026-os világbajnokságra, míg újabb trió készülhet a márciusi pótselejtezőkre. Amint arra számítani lehetett, az esélyesek – Németország, Horvátország és Hollandia – győzelemmel abszolválta az utolsó vb-selejtező meccsét, így mindhárom válogatott már készülhet a 2026-os világbajnokságra. A legnagyobb csatára a horvátok kényszerültek, ugyanis Montenegró kétgólos előnyre tett szert az első félidőben, ám a horvátok végül 3-2-re fordítani tudtak.

A németek simán nyerték az utolsó vb-selejtező meccsüket, így ott vannak a világbajnokságon
A németek simán nyerték az utolsó vb-selejtező meccsüket, így ott vannak a világbajnokságon     Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A Liverpool játékosai villogtak a vb-selejtezők utolsó fordulójában

Nagy kérdés volt, hogy a nyáron 125 millió euróért a Liverpoolba szerződő Florian Wirtz ezúttal melyik arcát mutatja majd a csoportelsőségért folyó meccsen a szlovákok ellen. Nos, ezúttal a 22 éves támadó középpályás igazi vezére volt a csapatának, hiszen a Lipcsében rendezett mérkőzésen két gólpasszával és remek játékával a találkozót 6-0-ra nyerő németek egyik legjobbja volt. 

A hollandok csapatában Virgil van Dijk és Cody Gakpo is pályára lépett. Amíg előbbi hibátlan teljesítményt nyújtva a védelem oszlopa volt, addig utóbbi a holland válogatott egyik legjobbjaként zárt. Gakpo előbb értékesített egy büntetőt, majd adott egy gólpasszt, ezzel főszerepet játszott a litvánok elleni 4-0-ás győzelemben.

Vb-selejtezők, Európa, végeredmény

A csoport

  • Németország-Szlovákia 6-0 (4-0)
  • Észak-Írország-Luxemburg 1-0 (1-0)
  1. Németország 6 5 - 1 16-3 15 pont (kijutott a vb-re)
  2. Szlovákia 6 4 - 2 6-8 12 pont (pótselejtezős)
  3. Észak-Írország 6 3 - 3 7-6 9 pont
  4. Luxemburg 6 - - 6 1-13 0 pont

G csoport

  • Hollandia-Litvánia 4-0 (1-0)
  • Málta-Lengyelország 2-3 (1-1)
  1. Hollandia 8 6 2 - 27-4 20 pont (kijutott a vb-re)
  2. Lengyelország 8 5 2 1 17-4 17 pont (pótselejtezős
  3. Finnország 8 3 1 4 8-14 10 pont
  4. Málta 8 1 2 5 4-19 5 pont
  5. Litvánia 8 - 3 5 6-15 3 pont

L csoport:

  • Csehország-Gibraltár 6-0 (5-0)
  • Montenegró-Horvátország 2-3 (2-1)
  1. Horvátország 8 7 1 - 26-4 22 pont (kijutott a vb-re)
  2. Csehország 8 5 1 2 18-8 16 pont (pótselejtezős)
  3. Feröer-szigetek 8 4 - 4 11-9 12 pont
  4. Montenegró 8 3 - 5 8-17 9 pont
  5. Gibraltár 8 - - 8 3-28 0 pont

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

