Ha nem a Liverpool mezét viseli, Wirtz vezérként vezeti győzelemre csapatát

Hétfőn újabb csoportokban fejeződtek be a küzdelmek, és újabb három csapat jutott ki egyenes ágon a 2026-os világbajnokságra, míg újabb trió készülhet a márciusi pótselejtezőkre. Amint arra számítani lehetett, az esélyesek – Németország, Horvátország és Hollandia – győzelemmel abszolválta az utolsó vb-selejtező meccsét, így mindhárom válogatott már készülhet a 2026-os világbajnokságra. A legnagyobb csatára a horvátok kényszerültek, ugyanis Montenegró kétgólos előnyre tett szert az első félidőben, ám a horvátok végül 3-2-re fordítani tudtak.

A németek simán nyerték az utolsó vb-selejtező meccsüket, így ott vannak a világbajnokságon Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A Liverpool játékosai villogtak a vb-selejtezők utolsó fordulójában

Nagy kérdés volt, hogy a nyáron 125 millió euróért a Liverpoolba szerződő Florian Wirtz ezúttal melyik arcát mutatja majd a csoportelsőségért folyó meccsen a szlovákok ellen. Nos, ezúttal a 22 éves támadó középpályás igazi vezére volt a csapatának, hiszen a Lipcsében rendezett mérkőzésen két gólpasszával és remek játékával a találkozót 6-0-ra nyerő németek egyik legjobbja volt.

A hollandok csapatában Virgil van Dijk és Cody Gakpo is pályára lépett. Amíg előbbi hibátlan teljesítményt nyújtva a védelem oszlopa volt, addig utóbbi a holland válogatott egyik legjobbjaként zárt. Gakpo előbb értékesített egy büntetőt, majd adott egy gólpasszt, ezzel főszerepet játszott a litvánok elleni 4-0-ás győzelemben.

Vb-selejtezők, Európa, végeredmény

A csoport

Németország-Szlovákia 6-0 (4-0)

Észak-Írország-Luxemburg 1-0 (1-0)

Németország 6 5 - 1 16-3 15 pont (kijutott a vb-re) Szlovákia 6 4 - 2 6-8 12 pont (pótselejtezős) Észak-Írország 6 3 - 3 7-6 9 pont Luxemburg 6 - - 6 1-13 0 pont

G csoport

Hollandia-Litvánia 4-0 (1-0)

Málta-Lengyelország 2-3 (1-1)

Hollandia 8 6 2 - 27-4 20 pont (kijutott a vb-re) Lengyelország 8 5 2 1 17-4 17 pont (pótselejtezős Finnország 8 3 1 4 8-14 10 pont Málta 8 1 2 5 4-19 5 pont Litvánia 8 - 3 5 6-15 3 pont

L csoport:

Csehország-Gibraltár 6-0 (5-0)

Montenegró-Horvátország 2-3 (2-1)