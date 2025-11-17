Magyar PéterTisza Pártbaloldal

A „Zsebes”, a szoci testvére, a jobbikos embere és a momentumos kebelbarátja – újabb érdekes nevek Magyar Péter jelöltjei között

Magyar Péter frissen bemutatott emberei közül többen szorosan kapcsolódnak a baloldalhoz.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 22:44
Mint a Magyar Nemzet megírta, Magyar Péter többszöri halasztás után ma este bemutatta képviselőjelöltjeinek nagy többségét (két körzetben továbbra sem sikerült): hamisítatlan baloldali, a globalista brüsszeli elit politikáját támogató személyek indulnak a Tisza Párt kétfordulós házi versenyében, amelynek végeredménye a demokratikus látszat ellenére a pártelnökség döntésén múlik, hiszen Magyar Péteréknek vétójoguk van a képviselőjelöltek kiválasztásában.

Megírtuk azt is, hogy Baranya vármegyében a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére akar tiszás képviselő lenni, de elindul az a Járosi Péter is, aki a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

A tiszás jelötek névsorában más érdekes nevek is feltűnnek. Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú körzetében (Szentesen és környékén) Bocskay István, Páger Krisztina és Bárkányi Bence szerepel az aspiránsok között. 

Bocskay István lapunk információi szerint a szentesi ipari parkért felel, a térségben állítólag Zsebes becenéven szólítják.

A Mandiner cikke szerint Páger Krisztina Magyar Péter embere, a Tisza Párt vármegyei koordinátora, aki az utóbbi években több helyi megmozdulás, demonstráció és közéleti botránykeltésben is részt vett.

Bárkányi Bencét a Tisza Párt fiatal politikusai között emlegetik, a Mandiner szerint kebelbarátja Borsik Viktornak, a Momentum ifjúsági szervezetének elnökének, aki 2025 nyarán távozott a pártból.

A Vas vármegyei 1. egyéni választókerületben a jelöltek között szerepel Csiszár Zsófia, aki a Magyar Nemzet információi szerint Balassa Péter korábbi jobbikos képviselő emberének számít. A tavalyi önkormányzati választáson egy civil szervezet jelöltjeként mindössze 3,41 százalékot ért el, alig több mint száz voksot gyűjtött be. Úgy tudni, Balassa a háttérben paktumot kötött Magyar Péterékkel, megcélozva a járási hivatal vezetői posztját. 

 

