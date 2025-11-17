Magyar PéterMSZPTisza Pártjelöltbemutatás

A régi szocik most tiszásként akarnak hatalmat

Baranya vármegyében a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére akar tiszás képviselő lenni.

Munkatársunktól
2025. 11. 17. 21:13
Nincs új a nap alatt! A régi szocik, most tiszásként akarnak hatalmat – írta közösségi oldalán Bohár Dániel riporter. Baranya vármegyében ugyanis a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére most tiszás képviselő akar lenni. – Mindig ugyanazok a balosok – tette hozzá Bohár. 
 

Baranya vármegyében az MSZP bevette a Tiszát

Ruzsa Csaba húgán kívül ugyanebben a körzetben az a Járosi Péter is elindul, aki Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején – tudta meg a Mandiner.

A Mohács-központú választókerületben Rózsahegyi Áron, Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferencnek a nevével fémjelzett VAN Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője lehet a favorit. Csorbai Ferenc korábban az MSZP színeiben volt Mohács polgármestere, de a 2020-as időközi választáson a fideszes Pávkovics Gábor legyőzte őt. 2024-ben már az MSZP helyett a VAN névre hallgató álcivil szervezettel indult el, de megint alulmaradt, viszont a baloldali jelölő szervezet színeiben bejutott a közgyűlésbe Rózsahegyi Áron, aki most Magyar Péter egyik esélyes jelölt-jelöltje a mohácsi választókörzetben.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, hamisítatlan baloldali, a globalista brüsszeli elit politikáját támogató személyek indulnak a Tisza Párt kétfordulós házi versenyében, amelynek végeredménye a demokratikus látszat ellenére a pártelnökség döntésén múlik, hiszen Magyar Péteréknek vétójoguk van a képviselőjelöltek kiválasztásában.


Borítókép forrása: Facebook

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

