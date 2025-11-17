Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztosként folytatja

Miniszterelnöki biztosként folytatja tovább a munkáját Kardosné Gyurkó Katalin, a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős eddigi miniszteri biztos - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebookon hétfőn.

A magyar kormány számára kevés fontosabb ügy van annál, mint hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel – emelte ki bejelentésében Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter szerint az örökbefogadás nem pusztán jogi folyamat, hanem egy olyan csoda, amely életeket köt össze, reményt ad, és valódi otthont teremt.

A tárcavezető szavai szerint Kardosné Gyurkó Katalin az elmúlt időszakban olyan elhivatottsággal és szívvel dolgozott ezen az ügyön, amiért őszintén hálás.

Biztos vagyok benne, hogy szélesebb felelősségi körrel még többet tehet majd azért, hogy minél több gyermek találjon szerető, őt befogadó családra és minél több család élhesse át az örökbefogadás csodáját

– tette hozzá.

Kardosné Gyurkó Katalin a jövőben a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkáját.

Hankó Balázs leszögezte: a gyermek a legnagyobb kincs, az örökbefogadás kapcsán szükség van arra, hogy a hatóság mellett legyen valaki, aki anyaként tekint rá arra, ami történik. Hangsúlyozta,

Kardosné Gyurkó Katalin az elmúlt időszakban olyan helyzeteket tudott megoldani, amiket hetek, hónapok alatt sem sikerült kimozdítani. Az új miniszterelnöki biztos az örökbefogadás ügyét össze fogja kapcsolni a nevelőszülők kérdésével, mindezt családügyi, családcentrikus anyai szemlélettel teszi

– fűzte hozzá.

Kardosné Gyurkó Katalin a videóban megköszönte a felkérést, ami szavai szerint megtisztelő és egyben óriási felelősség is.

Nagy örömmel szeretnék segíteni a gyerekeknek, a családoknak, a nevelőszülőknek, mert hiszem azt, hogy egy pici odafigyeléssel jobbá tehetők a dolgok

– fogalmazott.

