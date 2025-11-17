Hankó Balázs: Pénzügyi turbót kap a BME

A csaknem 250 éves BME a magyar műszaki mérnöki képzés fellegvára, amely a világ 30 ezer egyetemét vizsgálva a legjobb két százalékban foglal helyet – emelte ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn a BME-n, hangsúlyozva az intézmény nemzetstratégiai jelentőségét.

Hankó Balázs (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Szavaiból kiderült, hogy a magyar felsőoktatás új működési modelljének köszönhetően az egyetem most egy soha nem látott pénzügyi lendületet kap. Felidézte, hogy:

a Mol stratégiai befektetőként vesz részt az egyetem fenntartásában, és 50 milliárd forintért megvásárolta a fenntartói joggal rendelkező BME Fenntartó Zrt. részvényeit. A pluszforrással az eddigi mintegy 20 milliárdról 30, majd évek múltán 60 milliárd forintra emelkedik a BME éves finanszírozása.

Hankó Balázs szerint az új modell és a megnövekedett forrás biztos, hogy további sikereket ad a BME-nek, amelynek célja, hogy budapesti innovációs és technológiai központtá váljon.

Verseny a magyar diákokért: a nemzet sikere

A miniszter kiemelte, a megújult magyar felsőoktatás legfőbb célja, hogy verseny alakuljon ki a magyar diákokért. A kormány azon dolgozik, hogy a fiatalok jobbnál jobb egyetemek közül választhassanak.

A magyar diákok sikere, a magyar fiatalok sikere egyben a nemzetünk sikere, ezért újult meg a magyar felsőoktatás, és közösen dolgozunk rajta, hogy a maximumot kihozzuk belőle

Az állami stratégia tehát egyértelmű: a kiemelt egyetemek pénzügyi és strukturális megerősítésével, mint amilyen a BME esete is, a kormány a fiatalok itthon tartását, a magyar innováció erősítését és a nemzeti gazdasági sikereket szolgálja.