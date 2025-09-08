Lenyűgöző magyar fejlesztés érkezik a közeljövő autóiba

Egy, a nemzetközi autóiparban is újdonságnak számító fejlesztés kiemelt szakasza zárult le a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME): az intézmény kutatói a napokban beüzemelték egy radikálisan új elveken alapuló, széles látószögű, szélvédőn megjelenített kijelző (head-up display: HUD) szimulációs rendszerét. Az egyetemi kutatásokra alapozva megalakult tudáshasznosító vállalkozás iparági partnerek bevonásával várhatóan 2027-re készül el az új generációs kijelző autóba beépített prototípusával – írja a BME közleménye, hozzátéve, hogy a technológia fajlagosan olcsóbb a hagyományos rendszereknél, így máris felkeltette az iparági szereplők érdeklődését.

Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Napjaink számtalan új autójában elérhetők, de még nem általánosan elterjedtek a head-up kijelzők, ráadásul optikai hibákkal működnek, így kevésbé alkalmasak a kiterjesztett valóság, vagyis a valós környezetbe vetített virtuális elemek (például irányjelző nyilak, fontos objektumok körvonalai, figyelmeztető jelek és színek stb.) megjelenítésére.

Ezekkel szemben a Műegyetemen fejlesztett kijelző képes lesz arra, hogy a kiterjesztett valóságot pontosan a járművezető nézőpontjához igazítsa,

amit egy szemkövető rendszer beépítése biztosít. Ráadásul nem csupán az autó szenzorai által szolgáltatott adatokat tudja kivetíteni, hanem külső rendszerek által nyújtottakat is – ilyen például a Magyar Közút és a BME által az M1–M7 közös szakaszán kialakított okosautópálya valós forgalmi helyzetének valós idejű leképezése.

Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az új „szuperkijelző” működésének egyik titka a korábbi megoldásoknál radikálisan szélesebb látószög mellett az, hogy megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet, és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését. Fontos előnye a jobb felhasználói élmény mellett, hogy használatával a vezetőnek nem kell levennie tekintetét az útról, emellett Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a felhasználásának további távlataira is kitért: „A mostani fejlesztés már az önvezető autók korszakára is készül, amikor a szélvédő elsődlegesen szórakoztató funkciót fog majd betölteni. Ám addig is alkalmas lehet arra, hogy miközben a sofőr számára csak a vezetéstámogató információk jelennek meg a felületen, az utas például filmet néz rajta”.