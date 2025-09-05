Az autóipar kihívásaira válaszol a Volkswagen

Az autóipar válságai közepette a Volkswagen az idei müncheni autószalonon igyekszik bizonyítani, hogy a német gyártóknak van jövőjük a nemzetközi versenyben – írja az Origo a cég vezetőivel készült interjú alapján. Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott: „Egyértelmű jelet adunk az erőről és az újrakezdésről. Megmutatjuk, mire vagyunk képesek technológiailag Németországban és Európában.”

Oliver Blume szerint az autóipar megújulását a Volkswagen olcsó elektromos kisautói, az új akkumulátorok és az ikonikus márkanevek biztosítják

Autóipar és az elektromos jövő

Blume szerint ma már nincs szó lemaradásról, hiszen Európában az élvonalban járnak az elektromobilitásban.

A Porsche révén világszinten úttörők voltunk a 800 voltos technológiában. Most pedig jelentősen felzárkózunk a szoftver és az akkumulátortechnológia terén is

– hangsúlyozta. Úgy véli, a kínai versenytársak megjelenése nem gyengíti, hanem ösztönzi a fejlődést:

Új versenytársak jelentek meg, és ezt én kifejezetten pozitívnak tartom. Ha erős a konkurencia, még inkább törekednünk kell a fejlődésre, amiből végső soron a vevőink profitálnak.

Thomas Schäfer, a márkaigazgatóság vezetője szerint a töltési idő jelentős csökkenése hozhatja meg a vásárlók bizalmát.

A legújabb rendszereink már 15–16 perc alatt képesek a töltést 10-ről 80 százalékra emelni. Az új, lítium-vasfoszfát alapú akkumulátorokkal pedig a tízperces töltési idő sincs messze. Ez lesz az a híres kávészünetnyi idő, amely alatt az akkumulátor szinte teljesen feltölthető

– mondta.