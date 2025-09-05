autóiparVolkswagenelektromos autógyártás

Az autóipar kihívásaira válaszol a Volkswagen

A német gyártók nehéz helyzetben vannak, miközben a nemzetközi verseny egyre élesebb. Az autóipar jövőjéről Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója beszélt, hangsúlyozva az elektromobilitás és az olcsóbb modellek fontosságát.

Wiedermann Béla
Forrás: Origo2025. 09. 05. 21:04
Oliver Blume
Oliver Blume Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az autóipar válságai közepette a Volkswagen az idei müncheni autószalonon igyekszik bizonyítani, hogy a német gyártóknak van jövőjük a nemzetközi versenyben – írja az Origo a cég vezetőivel készült interjú alapján. Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott: „Egyértelmű jelet adunk az erőről és az újrakezdésről. Megmutatjuk, mire vagyunk képesek technológiailag Németországban és Európában.”

Oliver Blume szerint az autóipar megújulását a Volkswagen olcsó elektromos kisautói, az új akkumulátorok és az ikonikus márkanevek biztosítják.
Oliver Blume szerint az autóipar megújulását a Volkswagen olcsó elektromos kisautói, az új akkumulátorok és az ikonikus márkanevek biztosítják
(Fotó: AFP)

Autóipar és az elektromos jövő

Blume szerint ma már nincs szó lemaradásról, hiszen Európában az élvonalban járnak az elektromobilitásban. 

A Porsche révén világszinten úttörők voltunk a 800 voltos technológiában. Most pedig jelentősen felzárkózunk a szoftver és az akkumulátortechnológia terén is

– hangsúlyozta. Úgy véli, a kínai versenytársak megjelenése nem gyengíti, hanem ösztönzi a fejlődést: 

Új versenytársak jelentek meg, és ezt én kifejezetten pozitívnak tartom. Ha erős a konkurencia, még inkább törekednünk kell a fejlődésre, amiből végső soron a vevőink profitálnak.

Thomas Schäfer, a márkaigazgatóság vezetője szerint a töltési idő jelentős csökkenése hozhatja meg a vásárlók bizalmát. 

A legújabb rendszereink már 15–16 perc alatt képesek a töltést 10-ről 80 százalékra emelni. Az új, lítium-vasfoszfát alapú akkumulátorokkal pedig a tízperces töltési idő sincs messze. Ez lesz az a híres kávészünetnyi idő, amely alatt az akkumulátor szinte teljesen feltölthető

– mondta.

Olcsóbb modellek és ikonikus nevek

A Volkswagen új stratégiája szerint nem a felsőkategóriás autók, hanem a kisebb és megfizethetőbb modellek lesznek a jövő kulcsai. Schäfer bejelentette: négy új modellt mutatnak be, köztük a 25 ezer eurós ID. Polót. A cégvezető szerint az olyan legendás nevek, mint a Golf, tovább élnek az elektromos korszakban: 

Hibás lenne ezeket az ikonikus neveket nem bevinni az elektromos jövőbe.

A gyártást főként spanyol üzemekben végzik, ahol a közös fejlesztés révén legalább 600 millió eurót takaríthatnak meg. Schäfer szerint ez biztosítja, hogy az elektromos kisautók ugyanolyan nyereséget hozzanak, mint a belső égésű motorral szerelt modellek. Az Origóban idézett interjú szerint a Volkswagennek ugyanakkor más kihívásokkal is szembe kell néznie. A Porsche a közelmúltban kiesett a Dax-indexből, de Blume szerint ez nem a márka gyengeségét jelzi: 

A Dax egy értékes német vállalattal lett szegényebb. Ha a teljes piaci értéket és a márka erejét nézzük, a Porsche továbbra is az egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalat Németországban.

A vezérigazgató hozzátette:

A tőkepiacon a fenntartható siker útja ritkán egyenes vonalú. Az alapok erősek, a Porsche potenciálja továbbra is megvan.

 Szerinte a márka hosszú távon visszatérhet a Dax élmezőnyébe.

Kettős szerep a jövő szolgálatában

Oliver Blume jelenleg párhuzamosan vezeti a Volkswagen-csoportot és a Porsche AG-t. Bár sokan aggódnak, hogy ez túlzott terhelést jelent, ő kitart a kettős szerep mellett: 

A kettős feladat mindkét vállalat számára előnyökkel jár. Kezdettől fogva tudatos döntés volt. Nagy örömmel és szenvedéllyel végzem, és rövid idő alatt sokat értünk el.

Ugyanakkor elismerte: 

Nem titok, hogy ez a kettős szerep nem hosszú távra szól.

Borítókép: Oliver Blume (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu