A migráns elkövetők ügye ismét rávilágít a féktelen bevándorlás veszélyeire

Az államtitkár Facebook-bejegyzésben reagált a két magyar turistát ért támadásra. Illés Boglárka szerint a migráns elkövetők ügye ismét rávilágít a féktelen bevándorlás veszélyeire.

Wiedermann Béla
2025. 09. 05. 18:22
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
Római nagykövetségünk haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, miután nyilvánosságra került, hogy migránsok követtek el szexuális erőszakot két magyar állampolgárral szemben – közölte Facebook-bejegyzésében Illés Boglárka kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár.

Illés Boglárka szerint az olaszországi eset rávilágít a migránsok jelentette veszélyekre, a nagykövetség azonnal kapcsolatba lépett a hatóságokkal.
(Forrás: Facebook/Illés Boglárka)

Migránsok jelentette veszélyek

Az államtitkár tájékoztatása szerint a rendőrség az elkövetőket már letartóztatta. Bejegyzésében úgy fogalmazott: 

A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani!

Illés Boglárka hangsúlyozta: a kormány számára a magyar állampolgárok biztonsága az elsődleges, ezért minden lehetséges diplomáciai és rendészeti eszközzel fellépnek a hasonló bűncselekmények ellen.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

