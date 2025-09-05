A migráns elkövetők ügye ismét rávilágít a féktelen bevándorlás veszélyeire

Migránsok jelentette veszélyek

Az államtitkár tájékoztatása szerint a rendőrség az elkövetőket már letartóztatta. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani!

Illés Boglárka hangsúlyozta: a kormány számára a magyar állampolgárok biztonsága az elsődleges, ezért minden lehetséges diplomáciai és rendészeti eszközzel fellépnek a hasonló bűncselekmények ellen.