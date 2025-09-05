Római nagykövetségünk haladéktalanul felvette a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, miután nyilvánosságra került, hogy migránsok követtek el szexuális erőszakot két magyar állampolgárral szemben – közölte Facebook-bejegyzésében Illés Boglárka kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár.
A migráns elkövetők ügye ismét rávilágít a féktelen bevándorlás veszélyeire
Az államtitkár Facebook-bejegyzésben reagált a két magyar turistát ért támadásra. Illés Boglárka szerint a migráns elkövetők ügye ismét rávilágít a féktelen bevándorlás veszélyeire.
Migránsok jelentette veszélyek
Az államtitkár tájékoztatása szerint a rendőrség az elkövetőket már letartóztatta. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
A szomorú eset ismételten rávilágít az Európába irányuló féktelen migráció jelentette súlyos veszélyekre. Az illegális migrációt meg kell állítani!
Illés Boglárka hangsúlyozta: a kormány számára a magyar állampolgárok biztonsága az elsődleges, ezért minden lehetséges diplomáciai és rendészeti eszközzel fellépnek a hasonló bűncselekmények ellen.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij beismerte a terrorizmust, de Magyarország nem enged a zsarolásnak
Az ukrán elnök így próbál nyomást gyakorolni hazánkra.
Zelenszkij és Fico az energiaellátás biztonságáról tárgyalt
A szlovák kormányfő szerint minden ország érdekeit figyelembe kell venni.
Zelenszkij legközelebb már az EU tagjaként akar találkozni
Az ukrán elnök nem adja fel.
Front Robert C. Castellel: A nyugati demokráciák kormányozhatatlanná válnak
Franciaországban és Németországban is baj van.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij beismerte a terrorizmust, de Magyarország nem enged a zsarolásnak
Az ukrán elnök így próbál nyomást gyakorolni hazánkra.
Zelenszkij és Fico az energiaellátás biztonságáról tárgyalt
A szlovák kormányfő szerint minden ország érdekeit figyelembe kell venni.
Zelenszkij legközelebb már az EU tagjaként akar találkozni
Az ukrán elnök nem adja fel.
Front Robert C. Castellel: A nyugati demokráciák kormányozhatatlanná válnak
Franciaországban és Németországban is baj van.