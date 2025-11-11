Hankó Balázs: Magyarországot másolja az Egyesült Államok a családpolitikában

A brüsszeli identitásromboló politika káros Európára és a magyar nemzetre, ezért jó, hogy az Egyesült Államokban kiváló partnerek vannak, akik erősítik Magyarországot – mondta a kulturális és innovációs miniszter kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Hankó Balázs elmondta, az egyik első amerikai megbeszélésen a helyi konzervatív intézet vezetőjét megdöbbentette az, hogy Brüsszel büntetést akar fizettetni Magyarországgal a migráció megállítása miatt. Hozzátette,

az amerikai tárgyalópartnerek azt sem értették, hogy miért indítanak Magyarországgal szemben bírósági eljárást amiatt, mert nemet mond a genderpropagandára.

A miniszter hangsúlyozta, nagyon jó volt a családügyi megbeszélés az ottani családszervezet vezetőjével. Az Egyesült Államok még Donald Trump elnök első ciklusa alatt vezette be a Genfi Konszenzus Nyilatkozatot, amely a társadalom alapegységének a teremtett világ rendje szerinti családot tette – jegyezte meg.

Mint mondta, ebből az egyezményből később a Biden-adminisztráció visszalépett, de Donald Trump amerikai elnök első intézkedései között lépett abba vissza. Ismertette, Magyarország a szervezet koordinátoraként azon dolgozik, hogy minél több európai országot bevonjon a kezdeményezésbe.

Az amerikaiak iránymutatóként tekintettek a magyar család-, védelem- és migrációs politikára

Hankó Balázs a műsorban kiemelte, soha nem volt ennyire szoros és jó az együttműködés és a barátság az Egyesült Államok és Magyarország vezetése, valamint a két nemzet között. Úgy fogalmazott, ez abban is megmutatkozott, ahogy az amerikaiak Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar delegációt fogadták.

Hozzátette, a jó kapcsolat abban is megnyilvánult, hogy az amerikaiak iránymutatóként tekintettek a magyar család-, védelem- és migrációs politikára. Megjegyezte, az Egyesült Államok támogatta Magyarországot a rezsicsökkentés megvédésében azzal a lehetőséggel, amelyet a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték kapcsán kapott az ország.

A tárcavezető ismertette, felsőoktatási együttműködés is létrejött a magyar kormány és az Egyesült Államok vezetése között.

A megállapodásban a partnerek azt írták alá, hogy kutatási, tudományos és felsőoktatási együttműködések lesznek a két ország között

– mondta.