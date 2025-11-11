Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

Egyesült ÁllamokHankó BalázsDonald Trump

Hankó Balázs: Magyarországot másolja az Egyesült Államok a családpolitikában

A brüsszeli politika káros hatásai miatt Magyarország számára kiemelten fontos az Egyesült Államokkal fennálló szoros együttműködés, különösen a család-, a migrációs és a tudományos politikában – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a TV2 Mokka műsorában, kiemelve az amerikai tárgyalópartnerek támogatását és a felsőoktatási, kutatási együttműködéseket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 10:04
A brüsszeli identitásromboló politika káros Európára és a magyar nemzetre, ezért jó, hogy az Egyesült Államokban kiváló partnerek vannak, akik erősítik Magyarországot – mondta a kulturális és innovációs miniszter kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Budapest, 2025. november 3. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Könyvtári kihívás pályázat díjátadóján az Országos Széchényi Könyvtárban 2025. november 3-án. A pályázaton, amelyre 370 városi és kistelepülési könyvtár nevezett olvasás- és könyvtárnépszerűsítő programokkal, tizennyolc könyvtárat díjaztak a Kárpát-medencéből. MTI/Bodnár Boglárka
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Hankó Balázs elmondta, az egyik első amerikai megbeszélésen a helyi konzervatív intézet vezetőjét megdöbbentette az, hogy Brüsszel büntetést akar fizettetni Magyarországgal a migráció megállítása miatt. Hozzátette, 

az amerikai tárgyalópartnerek azt sem értették, hogy miért indítanak Magyarországgal szemben bírósági eljárást amiatt, mert nemet mond a genderpropagandára.

A miniszter hangsúlyozta, nagyon jó volt a családügyi megbeszélés az ottani családszervezet vezetőjével. Az Egyesült Államok még Donald Trump elnök első ciklusa alatt vezette be a Genfi Konszenzus Nyilatkozatot, amely a társadalom alapegységének a teremtett világ rendje szerinti családot tette – jegyezte meg.

Mint mondta, ebből az egyezményből később a Biden-adminisztráció visszalépett, de Donald Trump amerikai elnök első intézkedései között lépett abba vissza. Ismertette, Magyarország a szervezet koordinátoraként azon dolgozik, hogy minél több európai országot bevonjon a kezdeményezésbe.

Az amerikaiak iránymutatóként tekintettek a magyar család-, védelem- és migrációs politikára

Hankó Balázs a műsorban kiemelte, soha nem volt ennyire szoros és jó az együttműködés és a barátság az Egyesült Államok és Magyarország vezetése, valamint a két nemzet között. Úgy fogalmazott, ez abban is megmutatkozott, ahogy az amerikaiak Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar delegációt fogadták.

Hozzátette, a jó kapcsolat abban is megnyilvánult, hogy az amerikaiak iránymutatóként tekintettek a magyar család-, védelem- és migrációs politikára. Megjegyezte, az Egyesült Államok támogatta Magyarországot a rezsicsökkentés megvédésében azzal a lehetőséggel, amelyet a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték kapcsán kapott az ország.

A tárcavezető ismertette, felsőoktatási együttműködés is létrejött a magyar kormány és az Egyesült Államok vezetése között. 

A megállapodásban a partnerek azt írták alá, hogy kutatási, tudományos és felsőoktatási együttműködések lesznek a két ország között

– mondta.

A magyar kutatók hazacsábításán dolgoznak

Folytatta, a Neumann János programban 144 kutatási hónap áll majd rendelkezésre a feleknek, de lesz kooperáció a Pannónia-program és a Fullbright-program, valamint a mesterséges intelligencia etikus kutatása kapcsán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között is. Hozzátette, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) és a magyar kutatási hálózat között is született megállapodás.

Hankó Balázs arról is beszélt, 

a Krausz Ferenc és további három Nobel-díjas, illetve az Ábel-díjas egykori akadémiai elnök Lovász László részvételével létrejött alapítvány a magyar kutatók hazacsábításán dolgozik. 

Úgy fogalmazott, a projektben „a magyar tudomány aranycsapatát” építik, és abban a világ vezető kutatási helyein tapasztalható körülményekkel azonos feltételeket biztosítanak a kutatóknak.

Kiemelte, amikor az amerikai családszervezet vezetőjével tárgyalt, egyértelmű volt, hogy 

az Egyesült Államok számít és támaszkodik a magyar családpolitikára. 

A most bevezetett Trump-számla például a magyar babakötvény másolata, de arról is tárgyaltak, hogy melyek lehetnek azok a magyar intézkedések, amelyeket akár az Egyesült Államokban is bevezethetnek.

Hankó Balázs hangsúlyozta, 

egyértelmű: migráció nem, családtámogatás igen.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (balra) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt (Forrás: MTI)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

