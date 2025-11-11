Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha Brüsszel füttyent, a Tisza vezetői azonnal lábhoz

A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette: mégis vannak, akik akadékoskodnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 7:20
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)
A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy a Donald Trump elnökkel kötött megállapodások minden magyar ember javát szolgálják. „Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak” – sorolta a kormányfő, de megjegyezte:

Mégis van, aki csomót keres a kákán.

„A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában” – írta Orbán Viktor, és hozzátette: „Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk”.

Orbán Viktor arról is írt, hogy:

Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.

Mint hozzátette: „Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”

