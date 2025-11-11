Új migrációs hullám fenyegeti Európát

Frontex-adatok: új útvonal nyílt Kréta felé

A Frontex októberi jelentése szerint csupán a nyugat-balkáni útvonalon 22 300 illegális határátlépést regisztráltak, ami háromszorosa az egy évvel korábbi számoknak. Közben a líbiai–krétai tengeri útvonal forgalma 280 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt, és az algériai csónakosok száma is megduplázódott négy hét alatt.

A görög partoknál naponta több száz embert mentenek ki rozoga hajókból. A lampedusai halottasházak újra megteltek, míg Leszbosz szigetén ismét megjelentek a menekülttáborok. A helyiek attól tartanak, hogy visszatér a 2015-ös káosz.

Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP)

Európa: három válsággóc, egy következmény

A jelenlegi migrációs nyomás három, egymással összefüggő konfliktusból ered: Szudánban az RSF milícia uralma és a polgárháború már négy millió embert űzött el otthonából. Nigériában a fuláni fegyveresek és a Boko Haram terrorhulláma okoz menekültáradatot. Pakisztánban és Afganisztánban pedig a tálibok és a TTP támadásai 3 millió ember kényszerű elvándorlásához vezettek.