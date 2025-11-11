EurópaBrüsszelfenyegetmigrációhullám

Új migrációs hullám fenyegeti Európát

Brüsszel továbbra is tétlen, miközben a Földközi-tenger újra megtelik menekülthajókkal. Európa jövője a tét.

Szabó István
Forrás: Brussels Signal2025. 11. 11. 5:30
Afrikai migránsok egy német közparkban Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
Európára újabb, minden korábbinál nagyobb migrációs hullám zúdulhat a következő hónapokban – figyelmeztetnek európai biztonsági források, írja a Brussels Signal. A Frontex és több nemzeti határvédelmi szervezet adatai szerint Szudánból, Nigériából, Pakisztánból és Afganisztánból már most tömegek indultak el az unió felé. 

Európa
Migránsokat segítenek partra szállni az olaszországi Lampedusa szigetén, miután kimentették őket az elsüllyedt hajókról (Fotó: AFP/Stefano Rellandini)

Frontex-adatok: új útvonal nyílt Kréta felé

A Frontex októberi jelentése szerint csupán a nyugat-balkáni útvonalon 22 300 illegális határátlépést regisztráltak, ami háromszorosa az egy évvel korábbi számoknak. Közben a líbiai–krétai tengeri útvonal forgalma 280 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt, és az algériai csónakosok száma is megduplázódott négy hét alatt.

A görög partoknál naponta több száz embert mentenek ki rozoga hajókból. A lampedusai halottasházak újra megteltek, míg Leszbosz szigetén ismét megjelentek a menekülttáborok. A helyiek attól tartanak, hogy visszatér a 2015-ös káosz.

Illusztráció (Fotó: Anadolu/AFP)

Európa: három válsággóc, egy következmény

A jelenlegi migrációs nyomás három, egymással összefüggő konfliktusból ered: Szudánban az RSF milícia uralma és a polgárháború már négy millió embert űzött el otthonából. Nigériában a fuláni fegyveresek és a Boko Haram terrorhulláma okoz menekültáradatot. Pakisztánban és Afganisztánban pedig a tálibok és a TTP támadásai 3 millió ember kényszerű elvándorlásához vezettek.

Ezek a tömegek most Líbián, Algérián és Iránon keresztül próbálnak eljutni Európába – gyakran embercsempészek hálózatain keresztül, amelyek „útvonalait” az unió képtelen ellenőrizni.

Brüsszel hallgat, miközben a migráció nő

A brüsszeli bizottság továbbra is politikai vitákba bonyolódik a migrációs paktum részletein, miközben a tagállamok már képtelenek kezelni a helyzetet.

A Frontex legfrissebb becslése szerint ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, jövő novemberig akár 1,5–2,5 millió bevándorló is érkezhet az EU-ba.

A költségek is drámaiak: a Nemzetközi Valutaalap számításai szerint kétmillió új érkező már az első évben 24 milliárd eurós terhet róna az uniós országokra – ez nagyjából megegyezik Németország éves nyugdíj-kiegészítésének költségével.

Orbán Viktor évekkel ezelőtt figyelmeztetett

Magyarország miniszterelnöke már 2015-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a migráció nem csupán humanitárius kérdés, hanem nemzetbiztonsági és civilizációs kihívás is. 

Az azóta felépített magyar határkerítés és határőrségrendszer ma is az egyik legerősebb védvonal Európában.

Miközben a nyugati országokban a belső feszültségek nőnek – lakhatási válság, iskolai túlterheltség, közbiztonsági problémák –, Magyarország továbbra is saját határainak védelmére és szuverén döntéshozatalára helyezi a hangsúlyt.

This handout picture released by Hungarian Prime Minister's press office shows Italian Deputy Premier and Interior Minister Matteo Salvini (2ndR) talking with Hungarian Prime Minister Viktor Orban (3rdR) on May 2, 2019 during a visit along the border fence on the Hungarian-Serbian border near the village of Roszke. (Photo by BALAZS SZECSODI / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Hungarian Prime Minister's press office / BALAZS SZECSODI" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest és belügyminiszter Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel  2019. május 2-án, Röszke közelében, a magyar–szerb határon lévő határzár mentén tett látogatásuk során (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/AFP/Szecsődi Balázs)

A kontinens jövője a tét – politikai földrengés előtt Európa

A migrációs válság politikai következményei is egyre nyilvánvalóbbak: Németországban az AfD 30 százalék fölé erősödött több tartományban. Franciaországban a Nemzeti Tömörülés vezet a vidéki régiókban. Görögországban a migrációellenes pártok támogatottsága megduplázódott.

Szakértők szerint a következő 12 hónap döntő lesz. Ha a migrációs útvonalakat nem sikerül lezárni, Európa társadalmi stabilitása és kulturális identitása kerülhet veszélybe. 

Az unió előtt egyre világosabb a választás: vagy megerősíti külső határait, ahogy Magyarország évek óta javasolja, vagy a kontinens elmerül a káoszban.

Borítókép: Afrikai migránsok egy német közparkban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Surján László
idezojelekErdő Péter

A globalista politika vadhajtásai

Surján László avatarja

A probléma globális, a harcot is globálisan kell megvívni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

