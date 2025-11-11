Új migrációs hullám fenyegeti Európát

Európára újabb, minden korábbinál nagyobb migrációs hullám zúdulhat a következő hónapokban – figyelmeztetnek európai biztonsági források, írja a Brussels Signal. A Frontex és több nemzeti határvédelmi szervezet adatai szerint Szudánból, Nigériából, Pakisztánból és Afganisztánból már most tömegek indultak el az unió felé.
Frontex-adatok: új útvonal nyílt Kréta felé
A Frontex októberi jelentése szerint csupán a nyugat-balkáni útvonalon 22 300 illegális határátlépést regisztráltak, ami háromszorosa az egy évvel korábbi számoknak. Közben a líbiai–krétai tengeri útvonal forgalma 280 százalékkal nőtt egyetlen hónap alatt, és az algériai csónakosok száma is megduplázódott négy hét alatt.
A görög partoknál naponta több száz embert mentenek ki rozoga hajókból. A lampedusai halottasházak újra megteltek, míg Leszbosz szigetén ismét megjelentek a menekülttáborok. A helyiek attól tartanak, hogy visszatér a 2015-ös káosz.
Európa: három válsággóc, egy következmény
A jelenlegi migrációs nyomás három, egymással összefüggő konfliktusból ered: Szudánban az RSF milícia uralma és a polgárháború már négy millió embert űzött el otthonából. Nigériában a fuláni fegyveresek és a Boko Haram terrorhulláma okoz menekültáradatot. Pakisztánban és Afganisztánban pedig a tálibok és a TTP támadásai 3 millió ember kényszerű elvándorlásához vezettek.
Ezek a tömegek most Líbián, Algérián és Iránon keresztül próbálnak eljutni Európába – gyakran embercsempészek hálózatain keresztül, amelyek „útvonalait” az unió képtelen ellenőrizni.
További Külföld híreink
Brüsszel hallgat, miközben a migráció nő
A brüsszeli bizottság továbbra is politikai vitákba bonyolódik a migrációs paktum részletein, miközben a tagállamok már képtelenek kezelni a helyzetet.
A Frontex legfrissebb becslése szerint ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, jövő novemberig akár 1,5–2,5 millió bevándorló is érkezhet az EU-ba.
A költségek is drámaiak: a Nemzetközi Valutaalap számításai szerint kétmillió új érkező már az első évben 24 milliárd eurós terhet róna az uniós országokra – ez nagyjából megegyezik Németország éves nyugdíj-kiegészítésének költségével.
Orbán Viktor évekkel ezelőtt figyelmeztetett
Magyarország miniszterelnöke már 2015-ben felhívta a figyelmet arra, hogy a migráció nem csupán humanitárius kérdés, hanem nemzetbiztonsági és civilizációs kihívás is.
Az azóta felépített magyar határkerítés és határőrségrendszer ma is az egyik legerősebb védvonal Európában.
Miközben a nyugati országokban a belső feszültségek nőnek – lakhatási válság, iskolai túlterheltség, közbiztonsági problémák –, Magyarország továbbra is saját határainak védelmére és szuverén döntéshozatalára helyezi a hangsúlyt.
A kontinens jövője a tét – politikai földrengés előtt Európa
A migrációs válság politikai következményei is egyre nyilvánvalóbbak: Németországban az AfD 30 százalék fölé erősödött több tartományban. Franciaországban a Nemzeti Tömörülés vezet a vidéki régiókban. Görögországban a migrációellenes pártok támogatottsága megduplázódott.
Szakértők szerint a következő 12 hónap döntő lesz. Ha a migrációs útvonalakat nem sikerül lezárni, Európa társadalmi stabilitása és kulturális identitása kerülhet veszélybe.
Az unió előtt egyre világosabb a választás: vagy megerősíti külső határait, ahogy Magyarország évek óta javasolja, vagy a kontinens elmerül a káoszban.
További Külföld híreink
Borítókép: Afrikai migránsok egy német közparkban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az Orbán Viktor által elért eredményt még a Politico is méltatja
A baloldali médium azért az álhírterjesztésből is kivette a részét.
Kényszersorozás Ukrajnában – újabb videó került elő arról, hogy erőszakkal hurcolják el a férfiakat a frontra
A háború sújtotta országban a „busifikáció” mindennapossá vált.
Ilyen az új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban
A miniszterelnök szerint Donald Trumppal történelmi megállapodás született, amely megvédi a magyar gazdaságot és garantálja az ország pénzügyi biztonságát.
Áttörést ért el az amerikai szenátus
Nagy lépést tett az Egyesült Államok a patthelyzet feloldása felé.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az Orbán Viktor által elért eredményt még a Politico is méltatja
A baloldali médium azért az álhírterjesztésből is kivette a részét.
Kényszersorozás Ukrajnában – újabb videó került elő arról, hogy erőszakkal hurcolják el a férfiakat a frontra
A háború sújtotta országban a „busifikáció” mindennapossá vált.
Ilyen az új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban
A miniszterelnök szerint Donald Trumppal történelmi megállapodás született, amely megvédi a magyar gazdaságot és garantálja az ország pénzügyi biztonságát.
Áttörést ért el az amerikai szenátus
Nagy lépést tett az Egyesült Államok a patthelyzet feloldása felé.