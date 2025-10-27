Az ellenzék mindenről beszél a gyermekvédelem kapcsán, de a gyerekekről a legkevesebbet

– Nekünk a gyermek az első. A Fidesz–KDNP-kormányzás középpontjában a családok és a gyermekek állnak – fogalmazott Rétvári Bence a gyermekvédelmi rendszerről szóló parlamenti vitában. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy az ellenzék mindenről beszélt a gyermekvédelem kapcsán, de a gyerekekről a legkevesebbet, pedig ők azok, akik leginkább figyelemre szorulnak.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A brüsszeli genderügyi elvárások fontosabbak voltak az ellenzéki politikusoknak, mint a gyermekvédelem kérdése

– jegyezte meg az államtitkár, aki felidézte, hogy az ellenzéki képviselők korábban nem támogatták a gyermekvédelmi javaslatokat.

Nekünk viszont mindig a magyar gyermekek érdeke volt az első

– tette hozzá.

Rétvári Bence szerint a baloldal célja csak a politikai haszonszerzés, egy álhírkampányt építettek fel, amit cáfolt az ügyészség.

A legszigorúbb szabályokat hoztuk, hogy senki ne ússza meg, aki gyermekek sérelmére követ el bűncselekményt. Mi az áldozatokat és a gyerekeket védtük

– ismertette.

Az államtitkár beszámolt a kormány legújabb döntéseiről is, amellyel 17 milliárd forintos többletforrást biztosítanak a gyermekvédelemnek. Emlékeztetett, hogy a baloldal több alkalommal sem támogatta a kormánypártok gyermekvédelmi javaslatait. Megjegyezte, hogy korábban a baloldalon azt mondták, hogy a gyermekvédelem nincs az ország tízezer legfontosabb ügye között.

A szűk látókörű politikai gondolkodás felülírta a gyermekek érdekeit

– tette hozzá.

Mint mondta, amikor elkezdték a kormányzást, összesen 81 fő ült börtönben pedofil-bűncselekmények miatt, míg ma ez a szám több mint hétszáz. De arra is törekedett a kormány, hogy megbecsüljék a gyermekvédelemben dolgozókat, akiknek a jövő évi költségvetésben is biztosítják a béremelést. A felszólalása végén Rétvári Bence kitért arra, hogy a családtámogatások emelésében sem számíthattak az ellenzékre.

Sehol nincs olyan családközpontú adórendszer, mint Magyarországon

– fogalmazott az államtitkár.

2010 óta nagymértékben sikerült megerősíteni a családokat és a gyermekvédelmi rendszert

– zárta felszólalását Rétvári Bence.

