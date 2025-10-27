Szijjártó Péterukrajnakülgazdasági és külügyminiszterparlament

Szijjártó Péter: Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék

Szijjártó Péter az Országgyűlésben válaszolt a hazánk energiaellátást, valamint Ukrajna uniós tagságát érintő kérdésekre. A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy Magyarország energiaellátását a jövőben is biztosítják, míg Ukrajnával azért nem indultak el a csatlakozási tárgyalások, mert azt hazánk nem támogatja.

Máté Patrik
2025. 10. 27. 15:44
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Európában a háborúpártiság elvakultságot okoz – fogalmazott Szijjártó Péter az Országgyűlésben, Harrach Péternek, a KDNP képviselőjének az azonnali kérdésére válaszolva. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy ideológiai köntösbe bújtatták az energiaellátás kérdését. 

Az Európai Unió nyíltan mondja, hogy készen állnak Magyarország és Szlovákia energiaellátásának a kinyírására

– tette hozzá.

Kijev, 2024. február 24. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös kijevi sajtóértekezletükön 2024. február 24-én, az Ukrajna elleni orosz háború megindításának második évfordulóján. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Az Európai Unió önti a pénzt Ukrajnába (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

A tárcavezető jelezte, amit a magyarok kifizetnek a kőolajért és a földgázért, nem több, mint az orosz GDP 0,2 százaléka. Szerinte senki sem gondolhatja komolyan, hogy Oroszország erre az összegre van rászorulva. Megjegyezte, hogy hazánk az orosz energia nélkül nem tudná fizikailag biztosítani az energiaellátást.

Küzdeni fogunk azért, hogy Magyarország energiaellátását a jövőben is biztosítani tudjuk

– húzta alá.

Szijjártó szerint az unióban akkor lehet változás, ha a patrióták lesznek a legnagyobb pártcsalád az Európai Parlamentben. Megjegyezte, hogy vannak pozitív jelek, példaként említve, hogy Csehországban egy patrióta kormány fog megalakulni.

Láthatjuk, hogy bírósági úton tartanak távol politikusokat az elnökválasztástól. Betiltással fenyegetnek olyan pártokat, amelyek a legnépszerűbbek. Mindezt Nyugat-Európában, ahol rendszeresen kioktatnak minket demokráciából és jogállamból

– tette hozzá.

Mint jelezte, gondoskodni kell arról, hogy Magyarországot minél tovább patrióta kormány vezesse.

 

Az Európai Unió önti a pénzt Ukrajnába

Szijjártó Péter a fideszes Hörcsik Richárd azonnali kérdésére elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően a közel-keleti válság közelebb van a megoldáshoz, a békeerőfeszítések pedig Ukrajna kapcsán is megvannak. Szerinte ezek eredményesek is lehetnének, ha az EU vezetői nem lennének ellenérdekeltek.

A háborúpárti stratégia része az, hogy Ukrajnába öntik a pénzt

– jegyezte meg.

A miniszter beszámolt róla, hogy az ukrán hadsereg fegyverben tartására hatvan milliárd euróra lesz szükség. Míg az ukrán állam működtetéséhez a következő két évben 135 milliárd euró kell.

Ezt Brüsszel oda akarja adni az európai emberek, így a magyarok pénzéből is

– tette hozzá.

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába

– szögezte le Szijjártó.

Mint mondta, a háborúpárti brüsszeli politika része, hogy a szankciós politikát is folytatni is akarják. Világosnak gondolja, hogy az eddigi szankciós csomagok sem működtek, mert azok nem az orosz, hanem az európai gazdaságot sújtották. Beszámolt róla, hogy már a huszadik szankciós csomag van napirenden, amivel az európai gazdaság mellett az energiaellátás biztonságát is meg akarják ölni.

A végsőkig fogunk harcolni, hogy Magyarország energiaellátásának a biztonságát garantálni tudjuk

– tette hozzá.

 

Ukrajna uniós tagsága veszélyt jelent

Novák Elődnek, a Mi Hazánk politikusának az azonnali kérdésére Szijjártó Péter leszögezte, hogy nem szabad támogatni Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Mint mondta, volt olyan idő, amikor az Ukrajnával megkezdődő integrációs tárgyalások a békét jelenthették volna, azonban most már a tárgyalások megkezdése is veszélyt jelent.

Azért nem indultak el a tartalmi tárgyalások Ukrajnával az európai uniós csatlakozásról, mert azt Magyarország nem támogatja

– fogalmazott a miniszter.

Mint mondta, elképesztő nyomás nehezedett rájuk, hogy induljanak el a csatlakozási tárgyalások.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

