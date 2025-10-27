Szijjártó Péter: Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék

– Európában a háborúpártiság elvakultságot okoz – fogalmazott Szijjártó Péter az Országgyűlésben, Harrach Péternek, a KDNP képviselőjének az azonnali kérdésére válaszolva. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy ideológiai köntösbe bújtatták az energiaellátás kérdését.

Az Európai Unió nyíltan mondja, hogy készen állnak Magyarország és Szlovákia energiaellátásának a kinyírására

– tette hozzá.

Az Európai Unió önti a pénzt Ukrajnába (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

A tárcavezető jelezte, amit a magyarok kifizetnek a kőolajért és a földgázért, nem több, mint az orosz GDP 0,2 százaléka. Szerinte senki sem gondolhatja komolyan, hogy Oroszország erre az összegre van rászorulva. Megjegyezte, hogy hazánk az orosz energia nélkül nem tudná fizikailag biztosítani az energiaellátást.

Küzdeni fogunk azért, hogy Magyarország energiaellátását a jövőben is biztosítani tudjuk

– húzta alá.

Szijjártó szerint az unióban akkor lehet változás, ha a patrióták lesznek a legnagyobb pártcsalád az Európai Parlamentben. Megjegyezte, hogy vannak pozitív jelek, példaként említve, hogy Csehországban egy patrióta kormány fog megalakulni.

Láthatjuk, hogy bírósági úton tartanak távol politikusokat az elnökválasztástól. Betiltással fenyegetnek olyan pártokat, amelyek a legnépszerűbbek. Mindezt Nyugat-Európában, ahol rendszeresen kioktatnak minket demokráciából és jogállamból

– tette hozzá.

Mint jelezte, gondoskodni kell arról, hogy Magyarországot minél tovább patrióta kormány vezesse.

Az Európai Unió önti a pénzt Ukrajnába

Szijjártó Péter a fideszes Hörcsik Richárd azonnali kérdésére elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően a közel-keleti válság közelebb van a megoldáshoz, a békeerőfeszítések pedig Ukrajna kapcsán is megvannak. Szerinte ezek eredményesek is lehetnének, ha az EU vezetői nem lennének ellenérdekeltek.

A háborúpárti stratégia része az, hogy Ukrajnába öntik a pénzt

– jegyezte meg.

A miniszter beszámolt róla, hogy az ukrán hadsereg fegyverben tartására hatvan milliárd euróra lesz szükség. Míg az ukrán állam működtetéséhez a következő két évben 135 milliárd euró kell.

Ezt Brüsszel oda akarja adni az európai emberek, így a magyarok pénzéből is

– tette hozzá.

Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába

– szögezte le Szijjártó.