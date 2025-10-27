Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Szijjártó PéterbékeUkrajnaHamászKözel-Keleten

Szijjártó Péter: Trump békét teremt, Brüsszel akadályozza

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a közel-keleti eseményekre, valamint az ukrajnai háború alakulására. Szijjártó Péter bejegyzésében hangsúlyozta: Donald Trump hozhatja el a békét, miközben az európai politikai elit inkább akadályozza, semmint elősegíti a rendezést.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 27. 11:30
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország következetesen a béke pártján áll mindkét konfliktusban.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák. Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek

– írta a tárcavezető.

A külügyminiszter szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: Brüsszel befolyása a nemzetközi biztonságpolitikai térben egyre inkább háttérbe szorul, míg az Egyesült Államok és Trump békepolitikai kezdeményezései teret nyerhetnek.

Magyar siker: minden túsz kiszabadult

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy immár nincs magyar túsz a Hamász fogságában.

Jó hír, hogy nincs már magyar túsz a Hamász fogságában

– írta.

A béke pártján

A magyar kormány álláspontja továbbra is világos: a háború nem megoldás, csak a tárgyalás és a diplomácia hozhat tartós rendezést. Budapest mind Ukrajna, mind a Közel-Kelet ügyében a béketáborhoz tartozik – ez pedig élesen elválasztja az országot a brüsszeli fősodortól, amely továbbra is a háborús politikáját erőlteti.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNagy Feró

Drága Feró!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu