Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország következetesen a béke pártján áll mindkét konfliktusban.
Szijjártó Péter: Trump békét teremt, Brüsszel akadályozza
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a közel-keleti eseményekre, valamint az ukrajnai háború alakulására. Szijjártó Péter bejegyzésében hangsúlyozta: Donald Trump hozhatja el a békét, miközben az európai politikai elit inkább akadályozza, semmint elősegíti a rendezést.
Közel-Kelet: akárcsak Ukrajnában, Donald Trump csinálja a békét, mi támogatjuk, az európaiak akadályozzák. Nem csoda, hogy egyik konfliktus esetében sem osztanak lapot Brüsszelnek
– írta a tárcavezető.
A külügyminiszter szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: Brüsszel befolyása a nemzetközi biztonságpolitikai térben egyre inkább háttérbe szorul, míg az Egyesült Államok és Trump békepolitikai kezdeményezései teret nyerhetnek.
Magyar siker: minden túsz kiszabadult
Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy immár nincs magyar túsz a Hamász fogságában.
Jó hír, hogy nincs már magyar túsz a Hamász fogságában
– írta.
A béke pártján
A magyar kormány álláspontja továbbra is világos: a háború nem megoldás, csak a tárgyalás és a diplomácia hozhat tartós rendezést. Budapest mind Ukrajna, mind a Közel-Kelet ügyében a béketáborhoz tartozik – ez pedig élesen elválasztja az országot a brüsszeli fősodortól, amely továbbra is a háborús politikáját erőlteti.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt
A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott.
Orbán Viktor: Úton a szentatyához
XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadja a magyar miniszterelnököt.
Amerikai katonai gépek zuhantak le Kína közelében, sok a kérdőjel
Trump is Ázsiában van.
Itt kezdődhet az újabb háború
Újabb hadihajó érkezett a térségbe.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt
A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott.
Orbán Viktor: Úton a szentatyához
XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadja a magyar miniszterelnököt.
Amerikai katonai gépek zuhantak le Kína közelében, sok a kérdőjel
Trump is Ázsiában van.
Itt kezdődhet az újabb háború
Újabb hadihajó érkezett a térségbe.