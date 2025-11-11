TrumpOrbán ViktorMagyarországFAZ

Sikeres tárgyalást folytatott a Fehér Házban Orbán Viktor egy német lap szerint is

A német Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerint Orbán Viktor elégedetten zárhatta washingtoni látogatását, miután a Fehér Házban folytatott tárgyalásai során sikerült előrelépést elérnie az orosz olajimport ügyében. A lap úgy fogalmaz: a magyar miniszterelnök „részleges sikert” könyvelhetett el az energiaszállítások fenntartásában, amit nagymértékben segített Donald Trumppal ápolt jó viszonya. A FAZ kiemeli, hogy a találkozó baráti légkörben zajlott, és az amerikai elnök ismét támogatóan viszonyult Orbán érveihez Magyarország energiafüggőségének kérdésében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 8:28
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A FAZ szerint Orbán Viktor miniszterelnök elégedett lehet: washingtoni látogatása során „részleges sikert ért el az orosz olajimport folytatásának biztosításában. Ebben jó kapcsolata Donald Trumppal is segítette” – írja az Origo.

Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök
Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A cikk úgy fogalmaz, hogy Magyarország – Szlovákiával együtt – az egyetlen uniós tagállam, amely az orosz Barátság-vezetéken keresztül nem csökkentette, hanem növelte az importált olaj mennyiségét. Azt írták, Orbán Viktor ennek szükségességét Magyarország földrajzi adottságaival magyarázta, amit Trump megértéssel fogadott.

„Nehéz nekik más területekről olajat és gázt szerezni” – idézi a FAZ az amerikai elnököt, aki hozzátette: „Nincs tengeri kijáratuk.”

A FAZ szerint a Fehér Házban a béketeremtésről is tárgyaltak.

Az Ukrajnában zajló háború lehetséges megoldásával kapcsolatban természetesen felmerült Washingtonban a kérdés a békecsúcsról, amelyet Trump október közepén, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után jelentett be

 – írja a német lap.

Hangsúlyozzák, hogy Trump megerősítette, a lehetséges találkozót Budapesten szeretné megtartani:

Ha megtartjuk, szeretném, ha Budapesten lenne

 – idézi a lap az amerikai elnököt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy ilyen, globális politikai jelentőségű esemény a magyar fővárosban óriási lökést jelentene Orbán számára, amely bizonyosan segítené őt a közelgő választási kampányban. 

Trump ismét Orbán érveit fogadja el. Orbán Viktor azonban tapasztalatból tudja, hogy Trump meghallgatja és megbízik benne a személyes beszélgetések során. Már az augusztusi, Putyinnal folytatott sikertelen alaszkai csúcstalálkozója előtt is azt nyilatkozta az elnök az újságíróknak, hogy Orbán tanácsát kérte az ukrajnai háborúval kapcsolatban

 – magyarázza a lap.

„A harcok folytatódásának egyszerű okára Oroszországra utalva Trump mondta: »Még nem akarnak leállni«” – teszi hozzá.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI)

