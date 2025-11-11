Sikeres tárgyalást folytatott a Fehér Házban Orbán Viktor egy német lap szerint is

A FAZ szerint Orbán Viktor miniszterelnök elégedett lehet: washingtoni látogatása során „részleges sikert ért el az orosz olajimport folytatásának biztosításában. Ebben jó kapcsolata Donald Trumppal is segítette” – írja az Origo.

Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A cikk úgy fogalmaz, hogy Magyarország – Szlovákiával együtt – az egyetlen uniós tagállam, amely az orosz Barátság-vezetéken keresztül nem csökkentette, hanem növelte az importált olaj mennyiségét. Azt írták, Orbán Viktor ennek szükségességét Magyarország földrajzi adottságaival magyarázta, amit Trump megértéssel fogadott.

„Nehéz nekik más területekről olajat és gázt szerezni” – idézi a FAZ az amerikai elnököt, aki hozzátette: „Nincs tengeri kijáratuk.”

A FAZ szerint a Fehér Házban a béketeremtésről is tárgyaltak.

Az Ukrajnában zajló háború lehetséges megoldásával kapcsolatban természetesen felmerült Washingtonban a kérdés a békecsúcsról, amelyet Trump október közepén, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után jelentett be

– írja a német lap.

Hangsúlyozzák, hogy Trump megerősítette, a lehetséges találkozót Budapesten szeretné megtartani:

Ha megtartjuk, szeretném, ha Budapesten lenne

– idézi a lap az amerikai elnököt.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy ilyen, globális politikai jelentőségű esemény a magyar fővárosban óriási lökést jelentene Orbán számára, amely bizonyosan segítené őt a közelgő választási kampányban.

Trump ismét Orbán érveit fogadja el. Orbán Viktor azonban tapasztalatból tudja, hogy Trump meghallgatja és megbízik benne a személyes beszélgetések során. Már az augusztusi, Putyinnal folytatott sikertelen alaszkai csúcstalálkozója előtt is azt nyilatkozta az elnök az újságíróknak, hogy Orbán tanácsát kérte az ukrajnai háborúval kapcsolatban

– magyarázza a lap.

„A harcok folytatódásának egyszerű okára Oroszországra utalva Trump mondta: »Még nem akarnak leállni«” – teszi hozzá.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI)