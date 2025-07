Magyarország családügyi adóparadicsom lesz

– Melyeket tartja tárcavezetői első éve legfontosabb eredményeinek, és mik a fő prioritásai a további ter­veit illetően?

– Mind a felsőoktatás, szakképzés, tudomány-innováció, mind a kultúra, a család- és ifjúságügy területén számtalan eredménye van az elmúlt évnek, amit egy dolog kapcsol össze, az, hogy a mindennapi patriotizmus, hazaszeretet minisztériumaként a nemzetünk, családjaink, fiataljaink és régebb óta fia­taljaink védelme és sikerei érdekében tesszük ezt. De azért be kell vallanom, nem minden feladattal végeztünk még!

Hasít az egyetemistáinkat a világ vezető egyetemeire elrepítő Pannónia-program, de persze küzdünk Brüsszellel szemben a jogos jussunkért, az Erasmusért.

A BME egy általuk javasolt, rugalmas és versenyképes új modellben működik tovább, növekvő finanszírozás mellett. Megalapítottuk a kutatói közösség által javasolt magyar kutatási hálózatot, a HUN-REN-t, amelyhez a Tisza által gördített akadályok ellenére is érkezik 18 milliárd forint bérfejlesztés. A magyar szakképzés Európa egyik legjobbja lett, csaknem háromszázezer tehetséges fiatalt támogatunk a Nemzeti tehetség programban, és elindult az Otthon start program is.

A Brüsszel által javasolt adóemeléssel szemben Magyarország egy családügyi adóparadicsom lesz, mert kiemelten támogatjuk a családokat.

A kultúrában tartjuk az uniós átlag dupláját kitevő támogatási szintet, kitartunk a keresztény és nemzeti kultúránk mellett, és csak olyan pályázatot írtunk ki, amelyek a teljes Kárpát-medencét felölelik, hiszen a magyar kultúrának nincsenek határai.

A magyar családtámogatás nagyságrendeket ugrik, csaknem 15 évnyi adócsökkentés valósul meg négy év alatt (Fotó: Polyák Attila)

– Mely családpolitikai intézkedések határozzák meg az idei és a jövő évet?

– A magyar családtámogatás nagyságrendeket ugrik! Eddig is élen voltunk, bármit is hazudnak egyesek. Az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forint adó maradt a magyar családoknál, a következő négy évben pedig négyezermilliárdot hagyunk nálunk, ami csaknem 15 évnyi adócsökkentés négy év alatt.

A magyar költségvetésből jövőre a GDP öt százalékát költjük családtámogatásra, 4802 milliárd forintot. 2010-ben ez alig 960 milliárd forint volt, vagyis megötszörözzük a családok támogatását, amihez még hozzájön a nyolcszázmilliárd forint rezsicsökkentés.

Idén július elsejétől szja-mentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, első lépésben ötven százalékkal nő a családi adókedvezmény. Elindult a csed extra, ami azt jelenti, hogy három hónap után az édesanya választása szerint visszamehet dolgozni, így megkapja az szja-mentes munkabért és a szintén szja-mentes csed hetven százalékát. Október elsejétől a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét vezetjük be, jövő január elsejétől pedig nemcsak a harminc év alatti édesanyák teljes bére, hanem a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáké is szja-mentessé válik. Ezenfelül a családi adókedvezmény második ötven százalékának emelése is megtörténik. Továbbá jövőre félmillió édesanya, 2029. január 1-jétől pedig egymillió édesanya lesz szja-mentes.