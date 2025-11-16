vb-selejtezőZenicabosnyák válogatottMircea Lucescuromán válogatott

Őrjöngenek és szabotázsról beszélnek a románok a brutalitás után, a bíró beismerte hibáját

A bosnyák válogatott hátrányból fordítva nyert hazai pályán a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati játéknapján. A vendég Románia veresége után eldőlt, hogy keleti szomszédainknak marad a vb-selejtezős csoport harmadik helye. A románoknál a zenicai találkozó után áll a bál annak ellenére, hogy a Nemzetek Ligája útján a pótselejtező biztosított a válogatottnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 6:31
Denis Dragus piros lapja után a románok elvesztették a boszniai vb-selejtezőt (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)
A bosnyákok hazai környezetben hátrányból fordítottak, így 3-1-re legyőzték a Denis Dragus brutális szabálytalansága okozta kiállítás miatt bő húsz percet emberhátrányban játszó, és ez idő alatt két gólt kapó román válogatottat. Ezzel amellett, hogy Bosznia-Hercegovina bebiztosította legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet, még maradt esélye a csoportelsőségre is – ehhez a bosnyákoknak kedden az első helyezett osztrákokat kellene legyőzniük Bécsben. Románia már biztosan a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végez, de a Nemzetek Ligája útján márciusban így is pótselejtezőt vívhat. Mircea Lucescu szövetségi kapitány együttesénél mégsem ez áll jelenleg a középpontban.

A román válogatottat irányító Mircea Lucescu szerint Bosznia-Hercegovina nem feltétlenül érdemelt győzelmet Románia ellen a zenicai vb-selejtezőn
A román válogatottat irányító Mircea Lucescu szerint Bosznia-Hercegovina nem feltétlenül érdemelt győzelmet Románia ellen a zenicai vb-selejtezőn (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)

Mircea Lucescu nem tartja jogosnak a román piros lapot

A románokat irányító szakember a zenicai körülményeket (elsősorban a szűk öltözőfolyosóra utalva, amihez hasonlót elmondása szerint még sosem látott), a vendégszeretet hiányát és az ellenfelet szidalmazó hazai szurkolókat is kritizálta. Emellett kiemelte, hogy szerinte nem játszott alárendelt szerepet a Boszniától Bukarestben is vereséget szenvedett csapata. Egy bosnyák újságíró a sikertelenségről kérdezte őt, mire Lucescu kifakadt.

– Miről beszél? A mai mérkőzésről? A bosnyákok elleni mindkét találkozónkon mi játszottunk fölényben, ők csupán egyetlen félidőben tudtak agresszívak lenni. 

Nem normális dolog angol játékvezetőt küldeni egy ilyen összecsapásra, ő teljesen más stílusban vezette a meccset

utalt Michael Oliverre a 80 esztendős kapitány, aki szerint az ellenfél fejét letalpaló Dragus nem láthatta a hátulról érkező bosnyák játékost, ezért nem érdemelt volna piros lapot az esetért, pláne nem utólagos VAR-ozás nélkül.

Románia vb-selejtezője után Marin kórházba ment

Lucescunak azzal is gondja volt, hogy a bosnyák Haris Tabakovic még sárga lapot sem kapott, amikor Marius Marint – még azonos létszámnál – fülön könyökölte. Marin a találkozó után azt állította, hogy a játékvezető utólag elismerte a hibáját az esettel kapcsolatban, és hogy hiába állt el a fülvérzése, kórházba kell mennie további kivizsgálásra.

Romániában ráadásul a televíziónézők sem élvezhették a zenicai találkozót, ugyanis a két kommentátor hangja rendre elhalkult vagy megszakadt. Egyikük, Emil Gradinescu a második félidőben arról beszélt, hogy ezért a bosnyák illetékesek a felelősök, és szerinte ők szándékosan szabotálták a közvetítést azzal, hogy olykor lekapcsolták a mikrofonjaikat.

A román válogatott kedden San Marino együttesét fogadja a vb-selejtező utolsó fordulójában egy, már tét nélküli mérkőzésen.

