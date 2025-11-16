Őrjöngenek és szabotázsról beszélnek a románok a brutalitás után, a bíró beismerte hibáját

A bosnyákok hazai környezetben hátrányból fordítottak, így 3-1-re legyőzték a Denis Dragus brutális szabálytalansága okozta kiállítás miatt bő húsz percet emberhátrányban játszó, és ez idő alatt két gólt kapó román válogatottat. Ezzel amellett, hogy Bosznia-Hercegovina bebiztosította legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet, még maradt esélye a csoportelsőségre is – ehhez a bosnyákoknak kedden az első helyezett osztrákokat kellene legyőzniük Bécsben. Románia már biztosan a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végez, de a Nemzetek Ligája útján márciusban így is pótselejtezőt vívhat. Mircea Lucescu szövetségi kapitány együttesénél mégsem ez áll jelenleg a középpontban.

A román válogatottat irányító Mircea Lucescu szerint Bosznia-Hercegovina nem feltétlenül érdemelt győzelmet Románia ellen a zenicai vb-selejtezőn (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)

Mircea Lucescu nem tartja jogosnak a román piros lapot

A románokat irányító szakember a zenicai körülményeket (elsősorban a szűk öltözőfolyosóra utalva, amihez hasonlót elmondása szerint még sosem látott), a vendégszeretet hiányát és az ellenfelet szidalmazó hazai szurkolókat is kritizálta. Emellett kiemelte, hogy szerinte nem játszott alárendelt szerepet a Boszniától Bukarestben is vereséget szenvedett csapata. Egy bosnyák újságíró a sikertelenségről kérdezte őt, mire Lucescu kifakadt.

– Miről beszél? A mai mérkőzésről? A bosnyákok elleni mindkét találkozónkon mi játszottunk fölényben, ők csupán egyetlen félidőben tudtak agresszívak lenni.

Nem normális dolog angol játékvezetőt küldeni egy ilyen összecsapásra, ő teljesen más stílusban vezette a meccset

– utalt Michael Oliverre a 80 esztendős kapitány, aki szerint az ellenfél fejét letalpaló Dragus nem láthatta a hátulról érkező bosnyák játékost, ezért nem érdemelt volna piros lapot az esetért, pláne nem utólagos VAR-ozás nélkül.

Románia vb-selejtezője után Marin kórházba ment

Lucescunak azzal is gondja volt, hogy a bosnyák Haris Tabakovic még sárga lapot sem kapott, amikor Marius Marint – még azonos létszámnál – fülön könyökölte. Marin a találkozó után azt állította, hogy a játékvezető utólag elismerte a hibáját az esettel kapcsolatban, és hogy hiába állt el a fülvérzése, kórházba kell mennie további kivizsgálásra.