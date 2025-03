Őrjöngenek a románok, a kínos vereségük után szétszedik a holland játékvezetőt + videó

A bosnyák válogatott a pénteki találkozót megelőzően sorozatban 12 meccset nem tudott megnyerni, legutóbb 2023. október 13-án Liechtensteinben aratott 2-0-s győzelmet. Románia viszont a legutóbbi hat meccsét megnyerte, a Nemzetek Ligája C divíziójában csoportjában Ciprus, Litvánia és Koszovó ellen hazai pályán és idegenben is nyert, így magabiztosan jutott fel a B divízióba. A 2026-os világbajnokság európai selejtezőjében a H csoport a legkönnyebb, hiszen az első kalapból Ausztria került ide, a másodikból Románia, a harmadikból Bosznia-Hercegovina, így még az erősorrendben negyedik Ciprus is bizakodhat. Amikor decemberben elkészül a sorsolás, a románok már előre ittak a medve a bőrére... A Román Labdarúgó-szövetség a Facebook-oldalán rögtön így kommentálta a sorsolást: „Kiderült, hogy kiket kell legyőznünk, és visszatérünk a világbajnokságra!” És a hozzászólók is úgy értékelték a sorsolást, hogy „ennél jobb nem is lehetne”.

Tahirovic kezezése Makkelie szerint nem ért 11-est, Románia háborog (Forrás: X)

A ciprusiak jól kezdték a sorozatot, tegnap hazai pályán 2-0-ra nyertek San Marino ellen. Az osztrákok a hét végén a vb-selejtezőben nem lépnek pályára. Ők a Nemzetek Ligájában játszanak osztályozót az A divízióba jutásért a szerbekkel, és csütörtökön hazai pályán 1-1-re végeztek velük. A románok számára itt volt az esély, hogy a csoport élére ugorjanak, de hatalmas meglepetésre Bukarestben 1-0-ra kikaptak a bosnyákoktól. A találkozó egyetlen gólja a 14. percben született, Sead Kolasinac balról középre tett labdáját Armin Gigovic lőtte be.

Danny Makkelie vitatott döntése

Az 54. percben érdekes jelenet játszódott le a vendégek kapuja előtt. Benjamin Tahirovic ártalmatlan helyzetben a 16-os széle előtt ki akart fejelni egy labdát, de nem találta el, a lehulló labda pedig a testétől eltartott kézfejére pattant. Szándékos kezezésről azonban szó sem lehetett. Danny Makkelie úgy látta, hogy az eset a 16-oson kívül történt, és szabadrúgást ítélt. A VAR kihívta azzal, hogy lehetséges 11-es esete áll fenn, Makkelie megnézte a videót, és meggondolta magát, a játék szellemében úgy döntött, hogy nem történt szabálytalanság, labdaejtéssel folytatódott a mérkőzés!

A vendégek pedig kihúzták gól nélkül, köszönhetően kapusuk, Nikola Vasilj több nagy védésének. S 2-0-ra is nyerhettek volna, de a 98. percben Samed Bazdar ziccerben kapu fölé lőtt. De ezt most Bosznia-Hercegovinában senki sem bánja, az 1-0-s sikerük után is teljes a bosnyákok boldogsága.

Románia teljes sokkban van

Mondani sem kell, hogy a románok háborognak, és a holland játékveztőt keresztre feszítik, amiért nem adott 11-est nekik. Idéznek holland lapokat is, amelyek szerint Makkelie hibázott. A GSP.ro megkeresésére Marius Avram korábbi nemzetközi játékvezető is kijelentette, hogy Romániának járt volna a büntető. A lap cíkke címében úgy fogalmaz: botrányos döntés született, a játékvezető döntése sokkolta Romániát. Makkeliét az egyik legvitatottabb megítélésű jűátékvzetőnek nevezik, és előhozzák a korábbi nagyobb hibáit is. Mircea Lucescu is elfogadhatatlannak tartja, hogy elmaradt a büntető. A jelenet ITT megnézhető.

International games are so f trash.



I lost a big bet on Romania v Bosnia because ref decided to not give a penalty on this clear handball.



Sick 🤢 pic.twitter.com/n0LiAxAA86 — Winners Club | Sports Tipster (@WinnersCB) March 21, 2025

A K csoport első fordulójában az angol válogatott 2-0-ra nyert a vendég albán együttes ellen. A londoni Wembley Stadionban rendezett találkozó volt az október közepén szövetségi kapitánynak kinevezett német Thomas Tuchel első mérkőzése az angol kispadon.