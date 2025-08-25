egészségestúlzáséletmód

Komoly károkat okozhat, ha túlzottan egészségesek akarunk lenni

Az utóbbi években mintha másról sem esne szó az interneten, mint egészséges receptekről, szuperdiétákról, edzéstervekről. Arról, hogy mit tegyünk és ne tegyünk annak érdekében, hogy egészségesek legyünk. Bár kétségtelenül hasznos az egészséges életmód gyakorlati oldalának széleskörű megismerése, a jóból is megárt a sok.

2025. 08. 25. 14:56
A túlzásba vitt diétázás, edzés is ártalmas lehet: az egészséges életmód a kiegyensúlyozottságban rejlik
A túlzásba vitt diétázás, edzés is ártalmas lehet: az egészséges életmód a kiegyensúlyozottságban rejlik Forrás: Pexels
Az egészséges életmód célja a hosszú, kiegyensúlyozott, jóllétben eltöltött élet. Ennek része a változatos táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az elégséges alvás, pihenés. De vajon lehet-e túlzásba vinni az egészséget? A kutatók szerint igen, ugyanis e téren könnyű a szélsőségekhez sodródni. Vagyis olykor éppen a „túl egészséges életmóddal” ártunk egészségünknek. Mutatjuk, mire érdemes minden egészségre vágyónak törekedni.

Az egészséges életmód része a testmozgás, de ne vigyük azt se túlzásba
Az egészséges életmód része a testmozgás, de ne vigyük azt se túlzásba Fotó:  Pexels

Fehérjedús diéták: divatosak, de károsak lehetnek

A magas fehérjetartalmú étrendek, kiváltképp azok, amelyek sok húst tartalmaznak, rendkívül népszerűek manapság. Mivel a fehérje hosszú távon eltelít, a fehérjedús ételek csökkentik az étvágyat és a nassolási rohamokat, segítenek a fogyásban, ráadásul az izomépítést is támogatják. Abban az esetben azonban, ha túl sok állati eredetű fehérjét eszünk, megterhelhetjük a vesét és a májat, feleslegesen savasíthatjuk a szervezetünket, bélproblémák kialakulásához járulhatunk hozzá. Még nagyobb a gond, ha az extrán magas fehérjebevitelt feldolgozott húskészítmények fogyasztásával igyekszünk biztosítani, ezek ugyanis növelik a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. A világ egyik legegészségesebbnek tartott étrendje, a mediterrán diéta például nem is az állati fehérjék nyakló nélküli fogyasztásában látja az életmódbeli problémák megoldását – ha kiegyensúlyozott étrendre vágyunk, érdemes inkább ezzel ismerkedni!

Specifikus diéták, avagy az ok nélküli mentesség

Mostanában egyre nagyobb teret nyernek az olyan szigorúan szabályozott étrendek, mint a glutén- és tejmentes, a vegán, a ketogén vagy a carnivore diéta. Ha ezekbe önkéntes alapon, szakember segítsége nélkül vágunk bele, akkor ne csodálkozzunk, amikor a várt hatások, például a gyors fogyás helyett egészségügyi problémákkal találjuk szembe magunkat. Egy nem átgondolt gluténmentes étrend gyakorta rostszegény, a rosszul kivitelezett tejmentes étkezés pedig kalcium- és D-vitamin-hiányhoz vezethet, ami növeli a csontritkulás kockázatát. A ketogén diéta hosszú távon felboríthatja a hormonháztartást és epeproblémákat, a vegán étrend pedig – ismét csak: kellő tudatosság hiányában – vas- és vitaminhiányt okozhat. 

Természetesen teljesen más helyzet az, amikor a diétát egy orvos írja elő, hiszen ebben az esetben a szabályok betartása egészségügyileg indokolt. Ilyenkor azonban jellemzően segítséget is kapunk, miképp kezdjünk hozzá a diétához, mire figyeljünk oda. Ezért is lényeges, hogy mindig konzultáljunk szakemberrel, mielőtt bármilyen diétát elkezdenénk.

Túlzásba vitt edzés: az egészséges életmód ellensége

A rendszeres mozgás az egészséges élet elengedhetetlen része, de ne feledjük, testünknek pihenésre is szüksége van. A regeneráció ugyanolyan fontos, mint a terhelés. A kulcsszó tehát ebben az esetben is a mértékletesség, tudatosság.

Ahogy Dr. Elizabeth Klodas kardiológus is rámutatott: 

nem az a valódi egészség, ha minden nap kalóriát számolunk, lemérjük a spenótot, és futni megyünk lázasan is. Az igazi egészség ott kezdődik, amikor figyelünk a testünk jelzéseire, elfogadjuk az egyensúly fontosságát, és megtanulunk lelassítani is.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

