Komoly károkat okozhat, ha túlzottan egészségesek akarunk lenni

Az egészséges életmód célja a hosszú, kiegyensúlyozott, jóllétben eltöltött élet. Ennek része a változatos táplálkozás, a rendszeres testmozgás, az elégséges alvás, pihenés. De vajon lehet-e túlzásba vinni az egészséget? A kutatók szerint igen, ugyanis e téren könnyű a szélsőségekhez sodródni. Vagyis olykor éppen a „túl egészséges életmóddal” ártunk egészségünknek. Mutatjuk, mire érdemes minden egészségre vágyónak törekedni.

Az egészséges életmód része a testmozgás, de ne vigyük azt se túlzásba Fotó: Pexels

Fehérjedús diéták: divatosak, de károsak lehetnek

A magas fehérjetartalmú étrendek, kiváltképp azok, amelyek sok húst tartalmaznak, rendkívül népszerűek manapság. Mivel a fehérje hosszú távon eltelít, a fehérjedús ételek csökkentik az étvágyat és a nassolási rohamokat, segítenek a fogyásban, ráadásul az izomépítést is támogatják. Abban az esetben azonban, ha túl sok állati eredetű fehérjét eszünk, megterhelhetjük a vesét és a májat, feleslegesen savasíthatjuk a szervezetünket, bélproblémák kialakulásához járulhatunk hozzá. Még nagyobb a gond, ha az extrán magas fehérjebevitelt feldolgozott húskészítmények fogyasztásával igyekszünk biztosítani, ezek ugyanis növelik a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. A világ egyik legegészségesebbnek tartott étrendje, a mediterrán diéta például nem is az állati fehérjék nyakló nélküli fogyasztásában látja az életmódbeli problémák megoldását – ha kiegyensúlyozott étrendre vágyunk, érdemes inkább ezzel ismerkedni!

Specifikus diéták, avagy az ok nélküli mentesség

Mostanában egyre nagyobb teret nyernek az olyan szigorúan szabályozott étrendek, mint a glutén- és tejmentes, a vegán, a ketogén vagy a carnivore diéta. Ha ezekbe önkéntes alapon, szakember segítsége nélkül vágunk bele, akkor ne csodálkozzunk, amikor a várt hatások, például a gyors fogyás helyett egészségügyi problémákkal találjuk szembe magunkat. Egy nem átgondolt gluténmentes étrend gyakorta rostszegény, a rosszul kivitelezett tejmentes étkezés pedig kalcium- és D-vitamin-hiányhoz vezethet, ami növeli a csontritkulás kockázatát. A ketogén diéta hosszú távon felboríthatja a hormonháztartást és epeproblémákat, a vegán étrend pedig – ismét csak: kellő tudatosság hiányában – vas- és vitaminhiányt okozhat.

Természetesen teljesen más helyzet az, amikor a diétát egy orvos írja elő, hiszen ebben az esetben a szabályok betartása egészségügyileg indokolt. Ilyenkor azonban jellemzően segítséget is kapunk, miképp kezdjünk hozzá a diétához, mire figyeljünk oda. Ezért is lényeges, hogy mindig konzultáljunk szakemberrel, mielőtt bármilyen diétát elkezdenénk.

Túlzásba vitt edzés: az egészséges életmód ellensége

A rendszeres mozgás az egészséges élet elengedhetetlen része, de ne feledjük, testünknek pihenésre is szüksége van. A regeneráció ugyanolyan fontos, mint a terhelés. A kulcsszó tehát ebben az esetben is a mértékletesség, tudatosság.