A románok előre isznak a medve bőrére: „Visszatérünk a világbajnokságra!”

Amint arról beszámoltunk, nekünk az első kalapból a későbbi Portugália–Dánia Nemzetek Ligája-negyeddöntős párharc győztese jutott, s az F csoportba még Írország és Örményország került. A zürichi sorsoláson az első kalapba, a papíron legerősebb tizenkét válogatott közé Ausztria úgy került be, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség világranglistáján csupán a 22. helyen áll. Svájc is csak a 20., Dánia pedig a 21., de lássuk be, az osztrákok vélhetően könnyebb ellenfél lenne. Nos, a H csoportba Ausztria mellé Románia, Bosznia-Hercegovina, Ciprus és San Marino került; s az osztrákok mellett a románok és a bosnyákok is megcélozhatják az első helyet; a ciprusiak pedig kalkulálhatnak úgy, hogy a pótselejtezőt érő második helyre akár ők is odaérhetnek.

Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Photo by Daniel Mihailescu/AFP

Románia legutóbb 1998-ban szerepelt vb-n, akkor a franciaországi tornán a csoportjából az első helyen jutott tovább Anglia, Kolumbia és Tunézia előtt hét pontot gyűjtve, a 16 között azonban Horvátország ellen alulmaradt (0-1). A románok azóta hat világbajnokságról maradtak le. Érdekesség, hogy legutóbb az osztrákok is 1998-ban jutottak ki vb-re, de ők a csoportjukból nem mentek tovább, Olaszország és Chile mögött harmadikok lettek két ponttal, Kamerunt megelőzve.