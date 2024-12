Olimpiai bajnokunk egyetlen angol szót posztolt, özönlenek rá a kommentek

A nyáron a párizsi olimpián drámai végjáték után lett olimpiai bajnok férfi-párbajtőrcsapatunk Siklósi Gergely, Koch Máté. Adrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállításban. A mienk a döntőt a címvédő Japán ellen vívták, akik bevethették a Párizsban egyéniben győztes Kanót is. Az utolsó asszó előtt csapatunk 20-18-ra vezetett, és a végén Siklósi – aki a 2021-es tokiói olimpián egyéniben ezüstérmes volt – és Kano következett. A japán 20-20-ra kiegyenlített, de egy együttes találat után Siklósi visszaállította a két tusnyi különbséget. Kano hét másodperccel a vége előtt azonban újra kiegyenlített, jöhetett a ráadás. A mindent eldöntő tust viszont Siklósi Gergely adta, így lett olimpiai bajnok a magyar csapat, a döntőt 26-25-re megnyerve.

Siklósi Gergely, Nagy Dávid, Koch Máté és Andrásfi Tibor MTI/Bruzák Noémi Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Siklósi Gergely: Mindent elterveztem

A négyes sikerének köszönhetően 52 év elteltével született ismét magyar diadal a férfi párbajtőrözők olimpiai csapatversenyében.

– Amikor pástra léptem, tudtam, hogy Kano kiegyenlít ellenem, mert nagyon jó vívó. Három percig arra az egy tusra készültem, mindent elterveztem, és a megfelelő pillanatban megéreztem, hogy most kell támadnom – árulta el a döntő után Siklósi.

Így az már Párizsban egyértelmű volt, hogy a 2024-es esztendő Siklósi Gergely pályafutásának legjobb éve, és ezt most megkoronázta a házasságkötésével is. Az olimpiai arany után ehhez is jár a nagy gratuláció.

„Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!” – posztolta a Magyar Vívószövetség is, és itt is özönlenek a jókívánságok,