Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Ha a kutyánk, macskánk fél a tűzijátéktól, a szakértő szerint ezt érdemes tenni

Néhány egyszerű lépéssel megelőzhető a baj.

2025. 08. 20. 12:46
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek. Ilyenkor sok kutya és macska rémülten menekül el otthonról, sőt félelmükben akár támadóvá is válhatnak. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt javasolja, hogy a gazdák a tűzijáték idején biztosítsanak kedvencüknek zárt, zajtól védett helyet. Az elővigyázatosság segít megelőzni, hogy háziállatok kóbor állatokká váljanak, és hozzájárul a felelős állattartáshoz – közölte az egyesület.

Fotó: Pexels

Az egyesület négy hasznos tanáccsal is szolgál a tűzijáték idejére, mivel az sajnos sok házi kedvenc számára rémisztő élményt jelenthet.

Ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj- és a fényhatás pánikot okozhat még a nyugodt állatokban is.

Otthon tartsuk kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.

Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amelyen szerepel a gazda elérhetősége, hogy ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.

Ha mégis elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 km-es körzetben végezzük, mert a megijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Bayer Zsolt
Péter intézkedik

Így megy ez odaát.

