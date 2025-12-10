Bakondi György: Súlyos közbiztonsági helyzetet idézett elő a migrációs válság Európában

Bakondi György emlékeztetett, hogy a közelmúltban Donald Trump amerikai elnök az Európai Unió nemzetbiztonsági stratégiájáról, ezen belül az illegális migrációról úgy nyilatkozott, hogy Európa rosszul ítéli meg az illegális migrációval kapcsolatos helyzetet, rosszul kezeli azt, és ennek hatására olyan kulturális, közegészségügyi, közbiztonsági, szociális feszültségek keletkeznek, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt súlyosan ellentétesek az európai emberek érdekeivel.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Mint mondta: Magyarország több mint tíz éve kerítéssel védi a déli határát az illegális migrációtól, és felidézte, hogy 2015-ben mintegy négyszázezren özönlöttek végi Magyarországon.

Jól emlékezhet még mindenki, mi volt a debreceni vagy a bicskei menekülttáborban vagy éppen a Keleti pályaudvaron, illetve az M1-es autópályán, amikor tömegesen gyalogoltak a bevándorlók az osztrák határ felé

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar kormány, mielőtt döntést hozott volna az ország védelméről, megkérdezte a magyar embereket, akiknek több mint 83 százaléka azt az álláspontot képviselte, hogy nem szabad ezt engedni, meg kell állítani. – Én úgy ítélem meg, hogy a magyar emberek jelenlegi álláspontja is hasonló – tette hozzá, kifejtve, hogy egyrészt közvetlenül láthatják, tapasztalhatják, másrészt ismerősök, rokonok vagy barátok révén hallhatják, hogy a terrortámadástól való félelem elveszi az európai nagyvárosokban az adventi vásárok örömét.