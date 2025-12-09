Brüsszel migránskvótáról egyeztet, miközben Berlinben szír tömegek tombolnak

A német nagyvárosokban, köztük Berlinben és Essenben több ezer szír gyűlt össze, hogy a 2024. decemberi rezsimváltás egyéves évfordulóját megünnepelje. Felmerül a kérdés: miért maradnak Németországban azok, akik otthonuk „felszabadulása” ürügyén ünnepelnek, mégsem térnek vissza Szíriába, írja az Origo.

Kevesen térnek vissza, sokan maradnak

A legfrissebb hivatalos statisztikák szerint a szír migráció Németországban 2025-ben jelentősen visszaesett: az év első kilenc hónapjában mintegy negyvenezer új szír állampolgár érkezett, szemben a 2024-es 74 600-ral, ez 46,5 százalékos csökkenés. Ezzel egy időben azonban 21 800-an elhagyták az országot, ami 35,3 százalékos növekedés a korábbi évhez képest. Ennek ellenére továbbra is jelentős a szír közösség jelenléte Németországban.