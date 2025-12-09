BrüsszelSzíriamenekültügymigráns

Brüsszel migránskvótáról egyeztet, miközben Berlinben szír tömegek tombolnak

Miközben Brüsszel arról beszél, hogy 2026-tól újabb migránselosztási mechanizmust vezetne be, Németországban ezrek vonultak utcára az adventi időszakban. A berlini demonstrációkon Allahu akbar! kiáltások közepette ünnepelték a szíriai rezsim bukását, ami jól mutatja: a bevándorlási politika valós következményei mára a nyugat-európai nagyvárosok mindennapjaiban érhetők tetten.

Forrás: Origo2025. 12. 09. 14:43
Illusztráció egy szír tüntető Fotó: Stefanie Loos Forrás: AFP
Miközben Brüsszel bejelentette, hogy jövőre megkezdik a migránsok szétosztását, Berlin utcáin advent második vasárnapját megelőzően több ezer iszlamista Allahu akbart! skandálva ünnepel.

Illusztráció. Fotó: Middle East Images/AFP/Stefan Frank

A német nagyvárosokban, köztük Berlinben és Essenben több ezer szír gyűlt össze, hogy a 2024. decemberi rezsimváltás egyéves évfordulóját megünnepelje. Felmerül a kérdés: miért maradnak Németországban azok, akik otthonuk „felszabadulása” ürügyén ünnepelnek, mégsem térnek vissza Szíriába, írja az Origo.

 

Kevesen térnek vissza, sokan maradnak

A legfrissebb hivatalos statisztikák szerint a szír migráció Németországban 2025-ben jelentősen visszaesett: az év első kilenc hónapjában mintegy negyvenezer új szír állampolgár érkezett, szemben a 2024-es 74 600-ral, ez 46,5 százalékos csökkenés. Ezzel egy időben azonban 21 800-an elhagyták az országot, ami 35,3 százalékos növekedés a korábbi évhez képest. Ennek ellenére továbbra is jelentős a szír közösség jelenléte Németországban.

Bár a szíriai rezsim bukása után egyes hivatalos visszatérési programok elindultak, a valóságban csupán néhány ezer szír tért vissza Szíriába 2025 során.

Ezzel együtt egyre több kritikus hangoztatja: a migrációs és integrációs politika gyakorlatilag akadályozza az átfogó visszatérést – miközben azok, akik maradnak, aktívan ünneplik a szíriai hatalomváltást a karácsonyi vásárok forgatagában.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Stefanie Loos)


 

