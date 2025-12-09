Miközben Brüsszel bejelentette, hogy jövőre megkezdik a migránsok szétosztását, Berlin utcáin advent második vasárnapját megelőzően több ezer iszlamista Allahu akbart! skandálva ünnepel.
Brüsszel migránskvótáról egyeztet, miközben Berlinben szír tömegek tombolnak
Miközben Brüsszel arról beszél, hogy 2026-tól újabb migránselosztási mechanizmust vezetne be, Németországban ezrek vonultak utcára az adventi időszakban. A berlini demonstrációkon Allahu akbar! kiáltások közepette ünnepelték a szíriai rezsim bukását, ami jól mutatja: a bevándorlási politika valós következményei mára a nyugat-európai nagyvárosok mindennapjaiban érhetők tetten.
A német nagyvárosokban, köztük Berlinben és Essenben több ezer szír gyűlt össze, hogy a 2024. decemberi rezsimváltás egyéves évfordulóját megünnepelje. Felmerül a kérdés: miért maradnak Németországban azok, akik otthonuk „felszabadulása” ürügyén ünnepelnek, mégsem térnek vissza Szíriába, írja az Origo.
Kevesen térnek vissza, sokan maradnak
A legfrissebb hivatalos statisztikák szerint a szír migráció Németországban 2025-ben jelentősen visszaesett: az év első kilenc hónapjában mintegy negyvenezer új szír állampolgár érkezett, szemben a 2024-es 74 600-ral, ez 46,5 százalékos csökkenés. Ezzel egy időben azonban 21 800-an elhagyták az országot, ami 35,3 százalékos növekedés a korábbi évhez képest. Ennek ellenére továbbra is jelentős a szír közösség jelenléte Németországban.
Bár a szíriai rezsim bukása után egyes hivatalos visszatérési programok elindultak, a valóságban csupán néhány ezer szír tért vissza Szíriába 2025 során.
Ezzel együtt egyre több kritikus hangoztatja: a migrációs és integrációs politika gyakorlatilag akadályozza az átfogó visszatérést – miközben azok, akik maradnak, aktívan ünneplik a szíriai hatalomváltást a karácsonyi vásárok forgatagában.
Zelenszkij: Ma kerül Washington elé az átdolgozott ukrán béketerv
A területi engedményeket továbbra is kategorikusan elutasítják.
Trump: Európát gyenge vezetők irányítják, akik képtelenek véget vetni a háborúnak
Trump ismét támogatásáról biztosította Orbán Viktort.
Kínai külügyminiszter: Japán lépései elfogadhatatlanok
Japán és Kína egymást vádolja provokációval.
XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt
Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett Rómába.
