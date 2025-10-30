erőszakNémetországadatokmigrációmigránsstatisztika

Tombol az erőszak Németországban: több mint 135 ezer német vált szíriai elkövetők áldozatává

A német szövetségi kormány legújabb adatai szerint 2015 és 2024 között összesen 135 668 német állampolgár vált bűncselekmények áldozatává, amelyeket szíriai származású gyanúsítottak követtek el. A számokat a szövetségi Belügyminisztérium hozta nyilvánosságra, miután az AfD frakciója parlamenti kérdést intézett a kormányhoz.

Szabó István
Forrás: Freilich2025. 10. 30. 11:45
Egy rendőrautó Münchenben, Németországban Fotó: Matthias Balk Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Erőszak szövi át a német állampolgárok mindennapjait. A részletes statisztikát a német Freilich közölte. Az adatok súlyos tendenciára mutatnak rá: a migrációs válság 2015-ös kezdete óta folyamatosan nő a Németországban elkövetett erőszakos és szexuális bűncselekmények száma, amelyeket menedékkérők vagy migráns hátterű elkövetők követnek el.

Szír migránsok  (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Folyamatos emelkedés a szíriai elkövetők körében

A Belügyminisztérium kimutatása szerint 2024-ben már 101 265 olyan bűncselekményt jegyeztek fel, amelyet szíriai gyanúsítottak követtek el (kizárva az idegenrendészeti ügyeket). Ez több mint hétezerrel több az előző évinél.

A növekedés különösen szembetűnő az erőszakos bűncselekményeknél:

– 12 512 eset tartozott a „súlyos erőszakos bűncselekmény” kategóriába – ez a legmagasabb érték az elmúlt évtizedben.

– A szexuális bűncselekmények (beleértve a nemi erőszakot és a szexuális kényszerítést) száma 648-ra nőtt, ami több mint 60 százalékos emelkedés 2020-hoz képest.

– A súlyos testi sértések és rablások száma szintén megugrott: 2024-ben 9310, illetve 2402 esetet rögzítettek.

A kormány válaszából az is kiderül, hogy nincs megbízható adat arról, hány elkövető követett el több bűncselekményt, mivel a statisztikai rendszer nem alkalmas több év adatait összekapcsolni. 

A Belügyminisztérium adatvédelmi okokra hivatkozva kizárta, hogy ezt a jövőben módosítsák.

AfD: A számok nem hazudnak

A kérdést benyújtó Christopher Drössler, az AfD képviselője szerint a kormány adatai egyértelműen bizonyítják a német migrációs politika kudarcát.

A számok nem hazudnak. A statisztika ismét megmutatta, hogy a németek elsősorban a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezett bűnözők áldozatai lesznek 

– fogalmazott Drössler.

A politikus szerint „masszív kitoloncolási offenzívára” van szükség, különösen a szíriai, afgán, marokkói és iraki elkövetők esetében. A jobboldali politikus hangsúlyozta: a kormánynak biztosítania kell a jogi feltételeket ahhoz, hogy valóban végrehajthatóak legyenek a kiutasítások, és azok ne csak papíron létezzenek.

Erőszak: 460 ezer áldozat tíz év alatt

A kormány válaszából az is kiderül, hogy összesen több mint 460 ezer német állampolgár vált bűncselekmények áldozatává a tíz legnagyobb migránsországból érkezett elkövetők miatt. 

A legtöbb esetet szíriai, afgán, iraki, marokkói és algériai gyanúsítottakhoz kötik.

A tendenciák jól mutatják, hogy a 2015 óta tartó migrációs hullám hosszú távú következményei súlyosan rányomják bélyegüket Németország belbiztonsági helyzetére.

Borítókép: Egy rendőrautó Münchenben, Németországban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk) 

