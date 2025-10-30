Tombol az erőszak Németországban: több mint 135 ezer német vált szíriai elkövetők áldozatává

Folyamatos emelkedés a szíriai elkövetők körében

A Belügyminisztérium kimutatása szerint 2024-ben már 101 265 olyan bűncselekményt jegyeztek fel, amelyet szíriai gyanúsítottak követtek el (kizárva az idegenrendészeti ügyeket). Ez több mint hétezerrel több az előző évinél.

A növekedés különösen szembetűnő az erőszakos bűncselekményeknél:

– 12 512 eset tartozott a „súlyos erőszakos bűncselekmény” kategóriába – ez a legmagasabb érték az elmúlt évtizedben.

– A szexuális bűncselekmények (beleértve a nemi erőszakot és a szexuális kényszerítést) száma 648-ra nőtt, ami több mint 60 százalékos emelkedés 2020-hoz képest.

– A súlyos testi sértések és rablások száma szintén megugrott: 2024-ben 9310, illetve 2402 esetet rögzítettek.

A kormány válaszából az is kiderül, hogy nincs megbízható adat arról, hány elkövető követett el több bűncselekményt, mivel a statisztikai rendszer nem alkalmas több év adatait összekapcsolni.

A Belügyminisztérium adatvédelmi okokra hivatkozva kizárta, hogy ezt a jövőben módosítsák.