Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

idezojelek
Vélemény

Tíz éve ért tetőpontjára a migrációs válság

Orbán Viktor miniszterelnök 2015. szeptember 15-én jelentette be a déli határ lezárását.

Cseresnyés Ferenc avatarja
Cseresnyés Ferenc
Cikk kép: undefined
válságAngela MerkelNémetországOrbán Viktordéli határzármigrációMagyarország 2025. 09. 15. 9:00
Fotó: MN Archív

Éppen tíz éve gyorsították fel az európai kontinens átalakításának kísérletét. 

Az akkori német kancellár, Európa legnépesebb országának vezetője úgy döntött, hogy minden bevándorló üldözöttnek számít, azaz menekült, s korlátozás nélkül menedéket kell számukra biztosítani. 

Németországban a legutóbbi időkig nem volt használatos a bevándorló és a migráns kifejezés – kizárólag a menekült fogalom volt szalonképes. Azóta persze sokat változott a politika a Spree partján, az akkor meghozott döntést és főként annak káros következmé­nyeit azonban aligha lehet már visszafordítani. A 10. évfordulón érdemes és tanulságos visszatekinteni a kontinens sorsát alapvetően befolyásoló politikai döntés időszakára. 2015 őszére, amikor egy viszonylag kis népességszámú ország, Magyarország sikeresnek tűnő alternatívát mutatott fel a kerítésépítéssel a nagyobb, meghatározó EU-tagállamoknak.

2015. szeptember 6-a, vasárnap este történelmi hétvégévé vált: 15 ezer ember léphette át napokig tartó idegtépő várakozás után a magyar–osztrák határt Ausztria irányába. A „végre átléphette” használata indokolt, mert a négy főszereplőből (Magyarország, Ausztria, Németország, valamint a migránsok maguk) háromnak (nekünk, a migránsoknak és az osztrákoknak) bizonyosan megkönnyebbülés volt a már hetek óta húzódó válság megoldódása. A vándorló emberek többsége azonnal továbbutazott Németországba, és mindössze kilencvenen igényeltek menekültstátust Ausztriában. A politika részéről kivételes aktusnak, hatezer ember egyszeri befogadására tervezett szükségmegoldásból azonban folyamatos és tömeges bevándorlás lett.

 Angela Merkel kancellár határnyitásra vonatkozó döntése előtt Magyarországon nem lehetett tudni, hogy a szövetségi kormány néhány óráig határainak a lezárását mérlegelte. A lépés, ha bekövetkezik, alapvetően befolyásolta volna a magyarországi migránshelyzetet, mert az emberek itt torlódtak volna fel.

Más kérdés, hogy a szövetségi rendőrség meddig lett volna képes, meddig tudta volna biztosítani a határ lezárását. A kancellár asszony végül azonban úgy döntött, hogy „nyitottak maradnak”, de a továbbiakban ellenőrizni fogják a beérkezőket. A következő hetekben azonban további tízezrek jöttek mégis az országba minden ellenőrzés és regisztrálás nélkül. 

Az állam gyakorlatilag elveszítette ismérveinek egyik attribútumát, a területe feletti ellenőrzést. Ugyanakkor Magyarországtól újra és újra követelte a szövetségi kormány a bevándorlók regisztrálását. Feltehetően azért, hogy a helyzet megnyugvását követően embereket küldhessen ide vissza. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy több százezres embertömeg regisztrálására rövid időn belül senki nem lett volna képes.

 A kancellári hivatalban később elismerték, hogy az állam csak 2015 decemberében nyerte vissza irányítási képességét a folyamatok felett. A nem működő intézményekkel szembeni bizalmatlanságot tovább növelték a nők és asszonyok ellen – menedékkérők által – elkövetett szexuális bűncselekmények, illetve az állam ezzel kapcsolatos tehetetlensége. Mindeközben az is igaz, hogy kezdetben a lelkesedés és a segítőkészség példa nélküli hulláma söpört végig Németországon.

A Magyarországon átzúdult több százezres tömeg „távozásának” vége felé, 2015. szeptember 15-én jelentette be a magyar miniszterelnök a déli határ lezárását. 

November elején Svédország ismét bevezette a határellenőrzést a migránsválság ­miatt, mert indoklása szerint a beérkezett menekültek száma már veszélyt jelent a közrendre. 2016. január végén Ausztria felső határt állapított meg a befogadható menekültek éves számára vonatkozóan, ami az addigi befogadási politika végét jelentette. A korábbi hibás politika személyi konzekvenciájaként Werner Faymann kancellár május 9-én benyújtotta lemondását. 

A magyar politikai ellenzék, eltekintve egy-két józanabb hangtól, továbbra is közös európai politikát, nyitottságot követelt és továbbra sem vett tudomást a megváltozott helyzetről.

Német vonatkozásban mindmáig sokszor feltett kérdés, hogy hibázott-e a kancellár asszony, amikor a menekülteket engedte Magyarországról beutazni. A leginkább érintett német tartomány fővárosának, München főpolgármesterének véleménye szerint: „Tekintettel a budapesti, Keleti pályaudvari állapotokra, illetve az arról sugárzott képekre, abban a pillanatban én is pontosan úgy döntöttem volna, mint Merkel kancellár.” Majd Reiter így folytatta: „Azt sem gondolom, hogy Merkel valamilyen jelzésekkel, vagy baráti szelfikkel újabb migrációra bátorított volna.” Az első idézetben – joggal – a képek erejének politikai jelentőségét hangsúlyozta, viszont a másodikban, miszerint Merkel szelfizésének képei szerinte nem hatottak bátorítólag a Közel-Keletről indulni készülőkre, éppen az ellenkezőjét állította. A képek mozgósító ereje – ha van ilyen – aligha lehet más az említett két esetben.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Visszatekintve ma már könnyű megállapítani, hogy 

több hibás döntés is született azokban a napokban. Politikai oldaltól függően persze mindenki más hibáiról beszélt. Egy német vezető politikus szerint például Merkel abban hibázott, hogy túl sokáig várt, illetve reménykedett a menekültprobléma közös európai kezelési lehetőségében. Annak ellenére is, hogy már a magyar migrációs politikai döntések előtt tudta, a közös fellépést a tagállamok egyáltalán nem akarják.

Francois Hollande francia elnök üres szóbeli ígéretén kívül egyik tagállam sem mutatott hajlandóságot a német elosztási tervek megvalósításában való részvételre. 2015 nyarának végén már Magyarországon is kezdett megkérdőjeleződni az állam cselekvőképessége, miközben az ellenzéki pártok még mindig a nem létező „közös európai megoldást” mantrázták.

Merkel asszony történelmi döntése sem spontán humanitárius cselekedet, sem érzelmi reakció, sem erkölcsi hőstett nem volt. 

A Die Zeit oknyomozó riportja szerint (amely e cikk megírásának alapjául szolgált) Merkelnek nagy nyomás alatt három órán belül kellett döntenie. Miután Orbán Viktornak sikerült őt (a Die Zeit szerint legalábbis) csaknem kilátástalan helyzetbe hoznia. Egyik életrajzából tudjuk, hogy nem szerette a gyors döntéseket, sokkal inkább a késleltetett reakció volt jellemző rá. A hetilapban fel sem merültek a magyaroknak életbevágó kérdések: mit kellett vagy mit lehetett volna tennie a magyar politikának, a miniszterelnöknek, miután a migránsok Németországtól meghívást kapva tízezerszám követelték továbbengedésüket? 

Mint emlékezetes, történt kísérlet a magyar politika részéről (bicskei leszállítás, 2015. szeptember 3.) a menedékkérők országban tartására, illetve további regisztrálására. A szövetségi menekülthivatal kiszivárogtatását követően azonban – miszerint Németország minden szírt befogad – 2015. augusztus 25-től a migránsok megtagadták a regisztrálást. Egymást is biztatva gyalog indultak el a nyugati határ felé, felháborodva minden további „fékezési” kísérleten. 

Magyarország addigra már egyébként több mint 150 ezer migránst regisztrált, eleget téve ezzel a német elvárásoknak. Bár a döntés alapvetően nyugati érdekeket szolgált, rendkívül negatív médiavisszhangja lett az említett bicskei visszatartási kísérletnek. 

Ismét feltehető tehát a kérdés: mit kellett volna tennie a magyar politikának, ha sem a nyugati határra szállítás, és ezzel állítólag a kész helyzet elé állítás, sem a táborba szállítás és a megkövetelt regisztrálási kísérlet nem volt jó, mert az állítólag „megtévesztette” a migránsokat?

A Die Zeit szerkesztői cikkük összegzőjében a drámai helyzet kialakulását mégsem akarták egészében Orbán Viktor nyakába varrni. Szerintük az Európai Unióban összeomlott a politikusok közötti kommunikáció, Brüsszel, Berlin és Budapest kölcsönös vádaskodásokba kezdtek ahelyett, hogy megértést és szolidaritást mutattak volna egymás iránt. Mindannyian kitartottak a maguk jogai mellett, amikor ezek a jogok jórészt már elveszítették rendező funkcióikat. Az összefoglalóban ugyanakkor a szerzők mégsem osztogatták „mértékarányosan” a politikai felelősségről szóló megállapításaikat. A magyar miniszterelnökre valahogy több hiba jutott, mint a német vagy az osztrák politikára. De az „oknyomozás” záró felvetésével többé-kevésbé egyet lehet érteni, még ha kicsit túldramatizált is: 

Ha 2015. szeptember 4-én reggel a menekültek nem határozták volna el, hogy gyalog indulnak el a budapesti Keleti pályaudvarról Bécs felé, akkor Európa története azon a hétvégén bizonyosan más irányba ment volna.

A szerző nyugalmazott egyetemi docens

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekMárki-Zay Péter

Szeretetország?

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekgyilkosság

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekIndia

Eurázsiától Eurázsiáig

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu