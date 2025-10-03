Kiskorú szír migránsok erőszakoltak meg egy cseh fiatalt Drezdában

A rendőrségnek röviddel a támadás után sikerült elfognia a feltételezett elkövetőket. Az ügyészség kérésére a pirnai járásbíróság hétfőn elrendelte a két szír tinédzser előzetes letartóztatását. Előéletük tiszta, büntetett előélettel eddig nem rendelkeztek. Az áldozat állapotáról a hatóságok nem adtak további tájékoztatást.

In der sächsischen Landeshauptstadt bedrohen Syrer einen Tschechen mit einem Messer – und vergewaltigen ihn. Die Tat ereignete sich in der Nacht vor dem Hauptbahnhof. https://t.co/xspO1XUToF pic.twitter.com/i8tyLrE3nb — JUNGE FREIHEIT (@Junge_Freiheit) October 1, 2025

Migráns háttér

Drezda lakosságának körülbelül 13 százaléka külföldi állampolgár, további öt százalék pedig bevándorló hátterű német. Az arány az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódott.

A külföldiek közül mintegy tíz százalék szír állampolgár, akik a 2015-ös migrációs hullám óta jelentős számban telepedtek le a térségben.

Ez év augusztusban Drezdában egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült egy késes támadásban. A férfi akkor lépett közbe, amikor női utasokat zaklattak szír migránsok a villamoson.