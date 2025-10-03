A migránsok által elkövetett bűncselekmény a hatóságok tájékoztatása szerint vasárnap hajnalban, röviddel fél öt után történt. A két fiatalkorú előbb késsel fenyegette meg az áldozatot, majd mintegy 300 eurót vettek el tőle, végül szexuális erőszakot követtek el rajta, írja a Junge Freiheit.
Kiskorú szír migránsok erőszakoltak meg egy cseh fiatalt Drezdában
Drezdában újabb sokkoló bűncselekmény rázta meg a közvéleményt. A német rendőrség és ügyészség közlése szerint két 15 éves szír migráns egy 19 éves cseh fiatalt rabolt ki és erőszakolt meg a szász tartományi főváros főpályaudvara előtt.
A rendőrségnek röviddel a támadás után sikerült elfognia a feltételezett elkövetőket. Az ügyészség kérésére a pirnai járásbíróság hétfőn elrendelte a két szír tinédzser előzetes letartóztatását. Előéletük tiszta, büntetett előélettel eddig nem rendelkeztek. Az áldozat állapotáról a hatóságok nem adtak további tájékoztatást.
Migráns háttér
Drezda lakosságának körülbelül 13 százaléka külföldi állampolgár, további öt százalék pedig bevándorló hátterű német. Az arány az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódott.
A külföldiek közül mintegy tíz százalék szír állampolgár, akik a 2015-ös migrációs hullám óta jelentős számban telepedtek le a térségben.
Ez év augusztusban Drezdában egy 21 éves amerikai állampolgár súlyosan megsérült egy késes támadásban. A férfi akkor lépett közbe, amikor női utasokat zaklattak szír migránsok a villamoson.
Borítókép: Szászország, Drezda: Egy rendőrautó (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Robert Michael)
