Friedrich Merz, Németország kereszténydemokrata kancellárja még évekkel ezelőtt azzal kampányolt, hogy következetes bevándorláspolitikájával visszaszorítja az AfD-t. Kormányfőként is rendre hangsúlyozza: a migrációs számok jelentős csökkenése aláássa a párt fő politikai üzenetét, írja a Merkur.
A német kormány temetné, de a felmérésekben rekordokat dönt az AfD
Berlinben egyre nagyobb aggodalmat kelt az Alternatíva Németországért (AfD) párt előretörése. Bár a legfrissebb felmérések szerint a CDU/CSU és az AfD már holtversenyben, egyaránt 26 százalékon áll, a német kormány egyik minisztere mégis sötét jövőt jósol a jobboldali pártnak.
A Bundestag nyári vitáján kijelentette az AfD képviselőinek: „El fogják veszíteni a politikai fő témájukat!”
Az AfD összeomlás előtt áll Merz minisztere szerint
Wolfram Weimer, a Merz-kabinet kulturális és médiaügyi minisztere azonban nemcsak visszaesést, hanem drasztikus zuhanást jósol az AfD-nek. A Berlin Playbook című podcastben kijelentette:
Prognózisom szerint 2029-ben az AfD mindössze kilenc százalékon áll majd.
Weimer szerint a párt jelenlegi előretörése csak átmeneti, és a választók a 2029-es szövetségi választásokra elfordulnak tőle.
A számok nagyon mást mutatnak
A felmérések egyelőre ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A ZDF legfrissebb „Politbarometer” kutatása szerint a CDU/CSU és az AfD első alkalommal került egy szintre: mindkét párt 26 százalékon áll.
A kormánykoalíció kisebbik pártja, az SPD mindössze 15 százalékon stagnál, míg a baloldali pártok – a Linke 11, a Zöldek 10 százalékkal – csupán a negyedik és ötödik helyet foglalják el. A liberális FDP és Sahra Wagenknecht pártja (BSW) 3 százalékon mozog, így nem jutnának be a Bundestagba.
További Külföld híreink
Egyre élesebb belpolitikai küzdelem
Friedrich Merz a CDU 2025-ös kongresszusán az AfD-t nevezte „a legnagyobb kihívásnak” a következő választások előtt, és kijelentette:
Mindent megteszünk, hogy ezt a pártot ismét a lehető legkisebbre szorítsuk vissza.
Azonban a közvélemény-kutatásokból úgy tűnik, hogy a választók jelentős része a migrációs válság, a gazdasági nehézségek és a brüsszeli politika elleni tiltakozás miatt inkább az AfD felé fordul.
További Külföld híreink
Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke Tino Chrupalla, az AfD parlamenti csoportjának vezetője mellett ül a 2025-ös költségvetésről szóló általános vitán a Bundestagban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Erika Kirk: Megbocsátok neki, mert Krisztus is ezt tette!
Az özvegy szívszorító vallomással emlékezett férjére.
Újabb amerikai fegyvereket vet be Kijev
Moszkva figyelmeztet: a fegyverszállítás olaj a tűzre.
Brüsszel felgyorsítaná az orosz LNG betiltását
Újabb szankciók Moszkva ellen.
Éhínség, háborúk és vezetőváltás – mire lehet számítani az ENSZ 80. ülésszakán?
A szervezet 80. közgyűlését súlyos globális válságok, pénzügyi megszorítások és diplomáciai patthelyzetek közepette rendezik New Yorkban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Erika Kirk: Megbocsátok neki, mert Krisztus is ezt tette!
Az özvegy szívszorító vallomással emlékezett férjére.
Újabb amerikai fegyvereket vet be Kijev
Moszkva figyelmeztet: a fegyverszállítás olaj a tűzre.
Brüsszel felgyorsítaná az orosz LNG betiltását
Újabb szankciók Moszkva ellen.
Éhínség, háborúk és vezetőváltás – mire lehet számítani az ENSZ 80. ülésszakán?
A szervezet 80. közgyűlését súlyos globális válságok, pénzügyi megszorítások és diplomáciai patthelyzetek közepette rendezik New Yorkban.