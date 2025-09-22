afdkormányMerzrekordtámogatottság

A német kormány temetné, de a felmérésekben rekordokat dönt az AfD

Berlinben egyre nagyobb aggodalmat kelt az Alternatíva Németországért (AfD) párt előretörése. Bár a legfrissebb felmérések szerint a CDU/CSU és az AfD már holtversenyben, egyaránt 26 százalékon áll, a német kormány egyik minisztere mégis sötét jövőt jósol a jobboldali pártnak.

Szabó István
2025. 09. 22.
Alice Weidel, az AfD társelnöke Tino Chrupalla, az AfD parlamenti csoportjának vezetője mellett ül a 2025-ös költségvetésről szóló általános vitán a Bundestagban Fotó: Kay Nietfeld Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Friedrich Merz, Németország kereszténydemokrata kancellárja még évekkel ezelőtt azzal kampányolt, hogy következetes bevándorláspolitikájával visszaszorítja az AfD-t. Kormányfőként is rendre hangsúlyozza: a migrációs számok jelentős csökkenése aláássa a párt fő politikai üzenetét, írja a Merkur.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár és koalíciós partnere, a szociáldemokrata Lars Klingbeil borúsan szemlélik az AfD előretörését (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP Carsten Koall)

A Bundestag nyári vitáján kijelentette az AfD képviselőinek: „El fogják veszíteni a politikai fő témájukat!”

Az AfD összeomlás előtt áll Merz minisztere szerint

Wolfram Weimer, a Merz-kabinet kulturális és médiaügyi minisztere azonban nemcsak visszaesést, hanem drasztikus zuhanást jósol az AfD-nek. A Berlin Playbook című podcastben kijelentette:

Prognózisom szerint 2029-ben az AfD mindössze kilenc százalékon áll majd.

Weimer szerint a párt jelenlegi előretörése csak átmeneti, és a választók a 2029-es szövetségi választásokra elfordulnak tőle.

16 September 2025, Saxony, Chemnitz: Wolfram Weimer, Minister of State for Culture and the Media, during his visit to the European Capital of Culture Chemnitz. As part of his inaugural visit to the European Capital of Culture, Weimer visits the Documentation Center on the NSU complex as well as the current exhibition "Edvard Munch. Angst" at the Chemnitz Art Collections. Photo: Hendrik Schmidt/dpa (Photo by HENDRIK SCHMIDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Wolfram Weimer, német kulturális és médiaügyi miniszter  (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hendrik Schmidt)

A számok nagyon mást mutatnak

A felmérések egyelőre ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A ZDF legfrissebb „Politbarometer” kutatása szerint a CDU/CSU és az AfD első alkalommal került egy szintre: mindkét párt 26 százalékon áll. 

A kormánykoalíció kisebbik pártja, az SPD mindössze 15 százalékon stagnál, míg a baloldali pártok – a Linke 11, a Zöldek 10 százalékkal – csupán a negyedik és ötödik helyet foglalják el. A liberális FDP és Sahra Wagenknecht pártja (BSW) 3 százalékon mozog, így nem jutnának be a Bundestagba.

Egyre élesebb belpolitikai küzdelem

Friedrich Merz a CDU 2025-ös kongresszusán az AfD-t nevezte „a legnagyobb kihívásnak” a következő választások előtt, és kijelentette: 

Mindent megteszünk, hogy ezt a pártot ismét a lehető legkisebbre szorítsuk vissza.

Azonban a közvélemény-kutatásokból úgy tűnik, hogy a választók jelentős része a migrációs válság, a gazdasági nehézségek és a brüsszeli politika elleni tiltakozás miatt inkább az AfD felé fordul.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke Tino Chrupalla, az AfD parlamenti csoportjának vezetője mellett ül a 2025-ös költségvetésről szóló általános vitán a Bundestagban (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

