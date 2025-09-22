A német kormány temetné, de a felmérésekben rekordokat dönt az AfD

A Bundestag nyári vitáján kijelentette az AfD képviselőinek: „El fogják veszíteni a politikai fő témájukat!”

Az AfD összeomlás előtt áll Merz minisztere szerint

Wolfram Weimer, a Merz-kabinet kulturális és médiaügyi minisztere azonban nemcsak visszaesést, hanem drasztikus zuhanást jósol az AfD-nek. A Berlin Playbook című podcastben kijelentette:

Prognózisom szerint 2029-ben az AfD mindössze kilenc százalékon áll majd.

Weimer szerint a párt jelenlegi előretörése csak átmeneti, és a választók a 2029-es szövetségi választásokra elfordulnak tőle.

Wolfram Weimer, német kulturális és médiaügyi miniszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hendrik Schmidt)

A számok nagyon mást mutatnak

A felmérések egyelőre ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A ZDF legfrissebb „Politbarometer” kutatása szerint a CDU/CSU és az AfD első alkalommal került egy szintre: mindkét párt 26 százalékon áll.