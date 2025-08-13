Történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került

Az SPD támogatottsága továbbra is 13 százalék, akárcsak a Zöldeké, akik azonban az előző méréshez képest egy százalékponttal erősödni tudtak. A Baloldal (Die Linke) egy százalékpontot veszített, így jelenleg 11 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) négy százalékon, az FDP három százalékon áll, míg az egyéb pártok összesen hat százalékot érnének el.

Alice Weidel: Itt az ideje egy AfD-kormánynak

Die Bürger haben endgültig genug von einer Union, die die Politik der Ampel nicht nur nahtlos fortführt, sondern sogar noch ausbaut. Herr Merz ist schon nach 100 Tagen untragbar geworden - Zeit für eine AfD-Regierung! pic.twitter.com/3JDqbeQHYY — Alice Weidel (@Alice_Weidel) August 12, 2025

Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált a felmérésre:

A polgároknak végleg elegük van egy olyan unióból, amely nemcsak folytatja az előző jelzőlámpa-koalíció politikáját, hanem ki is terjeszti azt. Friedrich Merz már száz nap után vállalhatatlanná vált – itt az ideje egy AfD-kormánynak!

– fogalmazott Alice Weidel.