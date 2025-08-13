Történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került

Az SPD támogatottsága továbbra is 13 százalék, akárcsak a Zöldeké, akik azonban az előző méréshez képest egy százalékponttal erősödni tudtak. A Baloldal (Die Linke) egy százalékpontot veszített, így jelenleg 11 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) négy százalékon, az FDP három százalékon áll, míg az egyéb pártok összesen hat százalékot érnének el.
Alice Weidel: Itt az ideje egy AfD-kormánynak
Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált a felmérésre:
A polgároknak végleg elegük van egy olyan unióból, amely nemcsak folytatja az előző jelzőlámpa-koalíció politikáját, hanem ki is terjeszti azt. Friedrich Merz már száz nap után vállalhatatlanná vált – itt az ideje egy AfD-kormánynak!
– fogalmazott Alice Weidel.