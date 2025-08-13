afdNémetországkormányMerzmélypontnépszerűségfelmérés

Történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került

Németországban hasonló a belpolitikai helyzet, mint Ausztriában. A legfrissebb Forsa-felmérés szerint az Alternatíva Németországért (AfD) 26 százalékkal megelőzte a kormányzó CDU/CSU-t, amely jelenleg 24 százalékon áll, Ausztriában pedig a jobboldali-patrióta Szabadságpárt (FPÖ) vezeti a felméréseket a kormányzó Néppárt (ÖVP) előtt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 13. 9:42
AfD logo egy színpadon Fotó: Heiko Rebsch Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Forsa legfrissebb felmérésének adatai szerint, ha most tartanák a Bundestag-választásokat, az AfD a korábbi felméréshez képest 1 százalékpontot javítva 26 százalékot szerezne. A CDU/CSU eközben 1 pontot veszített, és 24 százalékra esett vissza.

AfD
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP/John MacDougall)

Legutóbb április végén fordult elő, hogy az AfD megelőzte a konzervatívokat, írja az Origo.

A németek egyre elégedetlenebbek Merz-cel

E hét csütörtökön lesz száz napja, hogy a CDU/CSU koalíció hivatalba lépett. A németek mindössze 29 százaléka elégedett azonban Friedrich Merz (CDU) kancellár munkájával, ami a legalacsonyabb érték a májusi megválasztása óta. 

Különösen érdekes, hogy még a CDU/CSU támogatói körében is 72 százalékra csökkent a támogatottsága, írja a Junge Freiheit. A szociáldemokrata (SPD) szavazók többsége elutasítja Merzet, az AfD-szavazók körében pedig ez az arány akár 95 százalék is lehet.

(FILES) German Chancellor Friedrich Merz addresses a press conference Jordan's King at the Chancellery in Berlin on July 29, 2025. German Chancellor Friedrich Merz on August 10, 2025 defended halting some weapons deliveries to Israel amid mounting criticism of the move from some within his own ranks. "The Federal Republic of Germany has stood by Israel's side for 80 years," Merz told broadcaster ARD. "Nothing about that will change." (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Friedrich Merz német kancellár nem lehet elégedett (Fotó: AFP/John MacDougall)

Az SPD támogatottsága továbbra is 13 százalék, akárcsak a Zöldeké, akik azonban az előző méréshez képest egy százalékponttal erősödni tudtak. A Baloldal (Die Linke) egy százalékpontot veszített, így jelenleg 11 százalékon áll. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) négy százalékon, az FDP három százalékon áll, míg az egyéb pártok összesen hat százalékot érnének el.

Alice Weidel: Itt az ideje egy AfD-kormánynak

Az AfD társelnöke, Alice Weidel közösségi oldalán reagált a felmérésre:

A polgároknak végleg elegük van egy olyan unióból, amely nemcsak folytatja az előző jelzőlámpa-koalíció politikáját, hanem ki is terjeszti azt. Friedrich Merz már száz nap után vállalhatatlanná vált – itt az ideje egy AfD-kormánynak!

– fogalmazott Alice Weidel.

Borítókép: AfD-logó egy színpadon (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Heiko Rebsch) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu