Az AfD utolérte a kereszténydemokratákat

Először történt meg május óta, hogy az AfD beérte a CDU/CSU pártszövetséget a választói támogatottság terén. A Forsa intézet RTL/n-tv Trendbarometer felmérése szerint mindkét politikai tömörülés 25 százalékon áll. Míg a kereszténydemokraták egy százalékpontot vesztettek az előző héthez képest, addig az AfD ugyanennyit nyert.

Az AfD előretörése folytatódik: a Forsa-felmérés szerint a jobboldali párt utolérte a CDU/CSU-t

Fotó: AFP

A harmadik helyen továbbra is az SPD áll 13 százalékkal, míg a baloldali Die Linke és a Zöldek 12-12 százalékot szereznének egy most vasárnapi választáson. A Bundestagba jelen állás szerint nem jutna be sem a BSW, amely négy, sem az FDP, amely három százalékon áll – utóbbi ráadásul egy százalékpontot vesztett is.