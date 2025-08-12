Itt az amerikai külügy jelentése Magyarországról: egyértelmű a javulás

Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is kiadta országjelentését Magyarországról az emberi jogokat vizsgálva. Az amerikai jelentés részterületekre bontva vizsgálva az emberi jogi helyzetet Magyarországon.

Az amerikai jelentés pozitívan értékelte a magyarországi emberi jogi helyzetet

Fotó: AFP

Megállapította,

hogy nem érkeztek hiteles jelentések jelentős emberi jogi visszaélésekről. A kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövetők azonosítása és megbüntetése érdekében, és meghatározta azokat a területeket, amelyeken javítani lehetne.

Az amerikai jelentés az alábbi szempontok alapján értékelte hazánkat:

Élet, Szabadság, Személyes biztonság.

A jelentés a sajtószabadság magyarországi helyzete kapcsán megjegyzi, hogy

Az alkotmány és a törvény biztosította a szólásszabadságot, beleértve a sajtó és más média képviselőinek szólásszabadságát is, és a kormány általában tiszteletben tartotta ezt a jogot. A független média aktív volt, és a nézetek széles skáláját képviselte.

Kitérnek arra, hogy létrejött a Szuverenitásvédelmi Hivatal hazánkban, és hosszan idézik, hogy a törvény tiltja a gyűlöletbeszédet.

A jelentés részletesen kitér a munkavállalói jogokra, kifejtve, mely törvények garantálják az alkalmazottak jogait, kitérnek az egyesülési szabadság kérdésére, a kollektív szerződésekre, valamint az elfogadható munkakörülményeket is vizsgálja.

A személyes biztonság kapcsán a jelentés hosszabban részletezi az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és kiemelik

A [magyar] kormány kiemelt prioritásként kezelte az antiszemitizmus elleni küzdelmet, nyilvánosan hangsúlyozva a zsidók számára befogadó és nyitott környezetet.

Borítókép: Az Egyesült Államok Capitoliuma (Fotó: AFP)