A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Egyesült Államokemberi jogokországjelentésMagyarország

Itt az amerikai külügy jelentése Magyarországról: egyértelmű a javulás

A kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövetők azonosítása és megbüntetése érdekében, és meghatározta azokat a területeket, amelyeken javítani lehetne – áll az amerikai kormányzat friss, Magyarországról szóló jelentésében.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 21:21
Fotó: JEMAL COUNTESS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is kiadta országjelentését Magyarországról az emberi jogokat vizsgálva. Az amerikai jelentés részterületekre bontva vizsgálva az emberi jogi helyzetet Magyarországon.

Az amerikai jelentés pozitívan értékelte a magyarországi emberi jogi helyzetet
Fotó: AFP

Megállapította, 

hogy nem érkeztek hiteles jelentések jelentős emberi jogi visszaélésekről. A kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövetők azonosítása és megbüntetése érdekében, és meghatározta azokat a területeket, amelyeken javítani lehetne.

Az amerikai jelentés az alábbi szempontok alapján értékelte hazánkat:

  1. Élet,
  2. Szabadság,
  3. Személyes biztonság.

A jelentés a sajtószabadság magyarországi helyzete kapcsán megjegyzi, hogy 

Az alkotmány és a törvény biztosította a szólásszabadságot, beleértve a sajtó és más média képviselőinek szólásszabadságát is, és a kormány általában tiszteletben tartotta ezt a jogot. A független média aktív volt, és a nézetek széles skáláját képviselte. 

Kitérnek arra, hogy létrejött a Szuverenitásvédelmi Hivatal hazánkban, és hosszan idézik, hogy a törvény tiltja a gyűlöletbeszédet. 

A jelentés részletesen kitér a munkavállalói jogokra, kifejtve, mely törvények garantálják az alkalmazottak jogait, kitérnek az egyesülési szabadság kérdésére, a kollektív szerződésekre, valamint az elfogadható munkakörülményeket is vizsgálja. 

A személyes biztonság kapcsán a jelentés hosszabban részletezi az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és kiemelik

A [magyar] kormány kiemelt prioritásként kezelte az antiszemitizmus elleni küzdelmet, nyilvánosan hangsúlyozva a zsidók számára befogadó és nyitott környezetet.  

Borítókép: Az Egyesült Államok Capitoliuma (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

