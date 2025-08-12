Csak a pókhálót akarta leszedni, kigyulladt a nyaraló

Balatonrendesen egy nyaralóépületben, Nagytevelben egy tarlón keletkezett tűz. Ajka közelében és Ukk külterületén volt baleset. Herenden pedig átvágtak egy gázvezetéket. Mindez hétfőn történt Veszprém vármegyében – közölte a Katasztrófavédelem.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Egy nyaralóépület falán a pókhálókat akarta gázlámpával leégetni a tulajdonos Balatonrendesen, ami miatt az eresznél összegyűlt tűlevél meggyulladt.

A lángok a tetőre is átterjedtek. A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Munkavégzés közben átvágtak egy gázvezetéket Herenden. A veszprémi hivatásos és a herendi önkéntes tűzoltók valamint egy katasztrófavédelmi mobil labor vonult a helyszínre. Az egységek méréseket végeztek, védősugarat állapítottak meg és biztosították a helyszínt, míg a szolgáltató elzárta a vezetéket.

Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Két személygépkocsi ütközött, majd árokba csúszott Ajka külterületén, a 7339-es úton. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat, melyekben összesen négyen ültek. A mentők három embert szállítottak kórházba.

Tarló égett egy hektáros területen Nagytevelben. A pápai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral, kéziszerszámokkal és avaroltóval eloltották a lángokat.

Szalmát égettek a pápai Rigó lakótelepen. A város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet és felhívták az égetést végző figyelmét a felelős magatartásra.

Két személygépkocsi ütközött össze Ukk külterületén, a 84-es főúton. A sümegi önkormányzati és a gógánfai önkéntes tűzoltók áramtalanították a roncsokat, a kifolyt folyadékokat felitatták és a közútkezelő munkatársaival együtt letakarították az úttestet. A járművekben hárman ültek, egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.