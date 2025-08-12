Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

Ijesztően nagy lángokkal ég egy szemétlerakó Pécsen + videó

Több tűzoltóegység is a helyszínen van.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama2025. 08. 12. 21:49
Forrás: Bama
Ismét lángra kapott a szemétlerakó Pécsen. A füstfelhő majdnem az egész városból látszik. A helyszínen négy tűzoltóautó küzd a lángokkal – közölte a Bama. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy nem most fordult elő először, hogy kigyulladt a telep, ugyanis már a közelmúltban is meggyűlt a baja a tűzoltóknak az ott felcsapó lángokkal.

Fotó: Bama

A lap olvasója a helyszínről arról számolt be, hogy információ szerint nincs elegendő víz, ezért lassan halad az oltás, akár hajnalig is eltarthatnak a munkálatok. 

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűz ütött ki Pécs külterületén, a Bogádi úton. A szeméttelepen bálázott műanyag hulladék ég mintegy háromszáz-négyszáz négyzetméteren. A pécsi és a komlói hivatásos, valamint a palkonyai önkéntes tűzoltók egy pécsi és egy komlói vízszállító jármű segítségével oltják a lángokat.

A tűzről készült további képeket ide kattintva megtekinthetik a Bama cikkében.

Borítókép: A tűz (Fotó: Bama)

