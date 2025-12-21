Lázár János: Orbán Viktornál nincs erősebb vezető + videó

Radikálisan átalakul a politikai kommunikáció: a hosszú beszédek kora lejárt, ma harminc másodperces, világos üzenetek döntik el a választásokat – mondta Lázár János a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában.

Lázár János (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A tárcavezető azt tapasztalja, hogy

az emberek erős vezetőket akarnak, és nem érdekli őket a politikai korrektség.

Szóba került Orbán Viktor szerepe is: a miniszter úgy véli, hogy a kormányfő sokkal erősebb vezető, mint bárki, aki vele szemben jelentkezik. Lázár szerint a miniszterelnök politikai ereje abban rejlik, hogy a bonyolult brüsszeli vitákat képes a magyar családok nyelvére lefordítani. A miniszter szerint amit Orbán Viktor csinál, az az európai liberálisoknak vörös posztó.

Lázár János részletesen beszélt a Lázárinfó tapasztalatairól, az alulról szerveződő politizálásról és arról, miért tartja kulcskérdésnek az alázatot és a felkészültséget. Mint mondta, nem okoz neki problémát emberekkel beszélgetni, így szereti a Lázárinfó műfaját. Ezért nem jelent neki nehézséget három és fél órán át az emberek kérdéseire válaszolni.

Azt a Magyarországot kell megcsinálni, amit a magyarok akarnak

– húzta alá a miniszter.

A beszélgetés egyik legélesebb része Magyar Péter megítélése volt, valamint a kegyelmi botrány politikai következményeinek elemzése. Lázár János szerint vagy minden úgy lesz, ahogy 2010 előtt volt, vagy úgy, ahogy 2010 óta van.

Mi nem Magyar Péterrel vitatkozunk, hanem azokkal, akiket ő képvisel. Ők pedig Brüsszelben és Ukrajnában ülnek

– fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett, hogy a baloldali politika mindig az adóemelésekre és a megszorításokra épült. A kormánypártok ajánlata a munkaalapú, míg az ellenzéké a segélyalapú társadalom.

Lázár János megjegyezte, hogy Magyar Péter gyűlöletpolitizálása az 1930-as és 1940-es évek körül már megjelent Magyarországon. A miniszter szerint előkelő helyen szerepel a Tisza vezérének a „halállistáján”.

Nincs revansvágyam Magyar Péter felett, bár tett érte

– tette hozzá.

Ahogy beszél, az önmagában alkalmatlanná teszi arra, hogy egy országot vezessen

– állapította meg Magyar Péter stílusáról.