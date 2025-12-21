lázár jánosmandinerOrbán Viktormagyar péter

Lázár János: Orbán Viktornál nincs erősebb vezető + videó

Az építési és közlekedési miniszter volt a Hotel Lentulai műsor vendége. Szó esett a politikai kommunikáció változásáról, Orbán Viktor szerepéről és Magyar Péter botránypolitizálásáról is. Lázár János Lentulai Krisztián kérdéseire nemcsak a magyar politika állapotáról, hanem a következő évek tétjéről is nyíltan beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 13:55
Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Radikálisan átalakul a politikai kommunikáció: a hosszú beszédek kora lejárt, ma harminc másodperces, világos üzenetek döntik el a választásokat – mondta Lázár János a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában.

Szeged, 2025. december 20. Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Lázár János (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A tárcavezető azt tapasztalja, hogy

az emberek erős vezetőket akarnak, és nem érdekli őket a politikai korrektség.

Szóba került Orbán Viktor szerepe is: a miniszter úgy véli, hogy a kormányfő sokkal erősebb vezető, mint bárki, aki vele szemben jelentkezik. Lázár szerint a miniszterelnök politikai ereje abban rejlik, hogy a bonyolult brüsszeli vitákat képes a magyar családok nyelvére lefordítani. A miniszter szerint amit Orbán Viktor csinál, az az európai liberálisoknak vörös posztó.

Lázár János részletesen beszélt a Lázárinfó tapasztalatairól, az alulról szerveződő politizálásról és arról, miért tartja kulcskérdésnek az alázatot és a felkészültséget. Mint mondta, nem okoz neki problémát emberekkel beszélgetni, így szereti a Lázárinfó műfaját. Ezért nem jelent neki nehézséget három és fél órán át az emberek kérdéseire válaszolni.

Azt a Magyarországot kell megcsinálni, amit a magyarok akarnak

– húzta alá a miniszter.

A beszélgetés egyik legélesebb része Magyar Péter megítélése volt, valamint a kegyelmi botrány politikai következményeinek elemzése. Lázár János szerint vagy minden úgy lesz, ahogy 2010 előtt volt, vagy úgy, ahogy 2010 óta van.

Mi nem Magyar Péterrel vitatkozunk, hanem azokkal, akiket ő képvisel. Ők pedig Brüsszelben és Ukrajnában ülnek

– fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett, hogy a baloldali politika mindig az adóemelésekre és a megszorításokra épült. A kormánypártok ajánlata a munkaalapú, míg az ellenzéké a segélyalapú társadalom.

Lázár János megjegyezte, hogy Magyar Péter gyűlöletpolitizálása az 1930-as és 1940-es évek körül már megjelent Magyarországon. A miniszter szerint előkelő helyen szerepel a Tisza vezérének a „halállistáján”.

Nincs revansvágyam Magyar Péter felett, bár tett érte

– tette hozzá.

Ahogy beszél, az önmagában alkalmatlanná teszi arra, hogy egy országot vezessen

– állapította meg Magyar Péter stílusáról.

A miniszter kiemelte, hogy Orbán Viktorral anyagilag még az is jól jár, aki nem rá szavaz.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bús Csaba)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu