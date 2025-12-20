Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

lázár jánosbékeszegedenháború

Lázár János: A magyarok békéje fontosabb, mint mások háborúja + videó

A magyarok békéje fontosabb, mint mások háborúja – hangsúlyozta Lázár János Szegeden, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén. Az építési és közlekedési miniszter szerint az emberek biztonságot, alacsony rezsit és kiszámítható megélhetést várnak a Fidesztől.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 20. 15:26
– Az emberek ma Magyarországon biztonságot akarnak a házukban és a hazájukban – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter szombaton Szegeden a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén tartott 30. Lázárinfó kezdetén.

Szeged, 2025. december 20. Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Lázár János azt mondta: 2025-ben két tanulmányutat tett, az egyiket Budapestről Washingtonba, a másikat pedig Kisvárdáról Szegedre a Lázárinfókon. Hozzátette, hogy három dolgot tanulhattak meg az eddigi 29 Lázárinfó 1500 kérdéséből: 

a magyarok békéje fontosabb, mint az ukránok háborúja; a gáz és a gázár fontosabb, mint a gender; valamint a magyar családok a legfontosabbak, és nem számítanak az idegenek. 

Az emberek azt várják a Fidesztől, hogy megvédje őket és „nem akarják, hogy neveljük őket” – fogalmazott Lázár János.

Munkaalapú társadalmat építettek – a Tisza visszafordítaná

A tárcavezető kiemelte: hasznára kell lenni a választópolgároknak és nem az agyukra menni. Lázár János azt mondta, 

a Fidesz magas bért és alacsony rezsit kínál az embereknek, a Tiszánál viszont magas lenne a rezsi és alacsony lenne a bér.

Innen nézve nem bonyolult a választás, az okos ember nem a rizikót, hanem a biztosat választja – mondta.

„Többet ésszel, mint haraggal”, ez a 2026-os választás üzenete – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.

A Fidesz 2026-ban az egyszerű, hétköznapi emberek, a munkások, a melósok, a nyugdíjasok pártja, akik egész életüket ledolgozták, és azoknak a fiataloknak is a pártja, akik munkával akarnak egyről a kettőre jutni

 – mondta, hozzátéve, olyan országot akarnak, ahol mindenki léphet egyet előre és léphet feljebb.

A Fidesz az egyszerű embereket segíti adókedvezményekkel, béremeléssel, rezsi- és árréscsökkentéssel, valamint a háromszázalékos lakáshitellel és családtámogatásokkal – mondta, hangsúlyozva: 

céljuk, hogy fideszes és nem fideszes egyaránt előrébb léphessen.

A fórumok tapasztalatai alapján fontosnak nevezte az eredmények bemutatását, hangsúlyozva: 2010 óta munkaalapú társadalmat építettek a segélyalapú rendszer helyett. Szerinte a Tisza ezt visszafordítaná, elvenne a dolgozóktól, hogy azoknak adja, akik nem dolgoznak, ezt pedig meg kell akadályozni. 

A Tisza áradása nem lehetőség, hanem veszély; amikor áradás van, mindig zavaros a víz, és mindig elmossa a mögöttünk hagyott tíz év eredményeit

– fogalmazott Lázár János. Megjegyezte: „megtanultuk azt is, ha jön a Tisza, mindig megy is”.

Borítókép: Lázár János a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

               
       
       
       

